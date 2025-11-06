Inscripciones abiertas para la carrera popular "Cerco a Numancia"
Las inscripciones para la IX edición de la carrera popular Cerco a Numancia, en Garray, ya están abiertas y permanecerán disponibles hasta el 26 de noviembre o hasta agotar inscripciones.
Las inscripciones se han agotado antes del plazo marcado en los dos útlimos años.
Las inscripciones están disponibles en https://trdestroyer.com/
La carrera tendrá lugar el domingo 30 de noviembre en Garray, con distancias para todas las edades y categorías, arrancando a las 11:30 horas de la mañana con la categoría de chupetines y terminando a las 12:45 horas con la carrera absoluta.
El club organizador, Team Running Destroyer donará 1 euro por cada inscripción a la asociación de Autismo Soria, con la que colabora y la cual estará presente en la prueba dando un chocolate caliente a todos los participantes de la prueba.
Al finalizar se realizarán numerosos sorteos y entrega de premios a los ganadores a los ganadores.