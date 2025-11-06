Jueves, 06 Noviembre 2025
Buscar
Cubierto
6.8 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Atletismo

Deportes | Atletismo

Inscripciones abiertas para la carrera popular "Cerco a Numancia"

Las inscripciones para la IX edición de la carrera popular Cerco a Numancia, en Garray, ya están abiertas y permanecerán disponibles hasta el 26 de noviembre o hasta agotar inscripciones.

Las inscripciones se han agotado antes del plazo marcado en los dos útlimos años.

Las inscripciones están disponibles en https://trdestroyer.com/

La carrera tendrá lugar el domingo 30 de noviembre en Garray, con distancias para todas las edades y categorías, arrancando a las 11:30 horas de la mañana con la categoría de chupetines y terminando a las 12:45 horas con la carrera absoluta.

El club organizador, Team Running Destroyer donará 1 euro por cada inscripción a la asociación de Autismo Soria, con la que colabora y la cual estará presente en la prueba dando un chocolate caliente a todos los participantes de la prueba.

Al finalizar se realizarán numerosos sorteos y entrega de premios a los ganadores a los ganadores.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: deportes

Subsección: Atletismo

Id propio: 94139

Id del padre: 99

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia