Inscripciones abiertas para la carrera popular "Cerco a Numancia"

Jueves, 06 Noviembre 2025 08:30

Las inscripciones para la IX edición de la carrera popular Cerco a Numancia, en Garray, ya están abiertas y permanecerán disponibles hasta el 26 de noviembre o hasta agotar inscripciones.

Las inscripciones se han agotado antes del plazo marcado en los dos útlimos años.

Las inscripciones están disponibles en https://trdestroyer.com/



La carrera tendrá lugar el domingo 30 de noviembre en Garray, con distancias para todas las edades y categorías, arrancando a las 11:30 horas de la mañana con la categoría de chupetines y terminando a las 12:45 horas con la carrera absoluta.



El club organizador, Team Running Destroyer donará 1 euro por cada inscripción a la asociación de Autismo Soria, con la que colabora y la cual estará presente en la prueba dando un chocolate caliente a todos los participantes de la prueba.



Al finalizar se realizarán numerosos sorteos y entrega de premios a los ganadores a los ganadores.