El atletismo soriano, protagonista en 29º Gala Regional de Castilla y León

Martes, 11 Noviembre 2025 08:04

Varios atletas y clubes de Soria verán reconocida su trayectoria por la Federación de Atletismo de Castilla y León, en la gala que se celebrará este viernes en Santa Marta de Tormes (Salamanca).

La Federación de Atletismo de Castilla y León reconocerá este viernes, 14 de noviembre, a los deportistas, clubes, entrenadores y jueces más destacados del año en la 29ª Gala del Atletismo de Castilla y León, una cita que reunirá a lo más brillante del panorama atlético autonómico en el auditorio de los Padres Paúles de Santa Marta de Tormes.

En total, se entregarán cerca de un centenar de trofeos y distinciones en una ceremonia que servirá para rendir homenaje a quienes han protagonizado una temporada excepcional tanto a nivel nacional como internacional y entre los que hay atletas sorianos.

Entre los principales galardonados figuran los burgaleses Dani Arce y Eva Santidrián, dos referentes del atletismo español en 2025.

Arce, especialista en los 3.000 metros obstáculos, ha completado un año de gran nivel con participaciones en el Mundial de Tokio, el Europeo por equipos de Madrid y la Golden League, donde rozó el podio con una cuarta posición. Por su parte, Santidrián ha brillado en el relevo 4x400 del equipo nacional, alcanzando la final del Mundial de Tokio y destacando en el Europeo de pista cubierta de Apeldoorn.

La gala también premiará a otros nombres propios del atletismo regional, como Óscar Husillos, Lucía Carrillo, Ryan Barcala, Marco Saiz o Álex Ibáñez, representantes del gran talento emergente en categorías absolutas y sub-20.

En el apartado de mejores atletas por categorías, los reconocimientos recaen en la salmantina Verónica Sánchez y la soriana Elisa Hernández (Máster); el burgalés David González y la salmantina Rocío Garrido (sub-23); el salmantino Rodrigo Fito y la vallisoletana Claudia Gutiérrez (sub-20); el vallisoletano Pablo García y la palentina Aitana Alonso (sub-18); y el salmantino José Toumani Barrios junto a la segoviana Celia Hidalgo (sub-16).

Además, el soriano David José Pineda, campeón del mundo en atletismo adaptado, recibirá una mención especial por su brillante trayectoria internacional.

Los clubes más destacados del año también tendrán su espacio en el palmarés: Numantino, Universidad de León Sprint, Las Celtíberas de Soria, Atlético Salamanca y Puentecillas Palencia serán reconocidos por su labor deportiva y formativa.

El reconocimiento se extiende asimismo a los entrenadores más destacados, entre ellos Raúl Sáez, Ramiro Morán, Rosa Colorado, Juan Herrero y Rodolfo Alberola, y al colectivo arbitral, con galardones para Elisabet Pascua, Ana María Moreno, Samuel Adrián, Miguel Ángel Coronado, Ángel San José, Luis Enrique Villaverde, la soriana Pilar Juanas y el salmantino Eufemio Dosuna.

La Federación de Atletismo de Castilla y León también mostrará su agradecimiento a las entidades colaboradoras, entre ellas los ayuntamientos de Salamanca y Santa Marta de Tormes, la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, por su apoyo constante al deporte regional.