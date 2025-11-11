Kwizera aspira a cuarto título en el Cross Internacional de Soria

El burundés Rodrigue Kwizera aspira a conseguir su cuarto título en el Cross Internacional de Soria, que disputará el domingo su XXXI edición en Valonsadero.

La Delegación Soriana de Atletismo, a través de su delegada, Edurne Orte, ha presentado el XXXI Campo a través Internacional de Soria que se disputará este domingo 16 de noviembre en el monte Valonsadero.

Acompañada por el comandante de la Guardia Civil de Soria, Ángel Cebrián; el director del CAEP, Ramón Martínez; la delegada de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio; el diputado provincial de deportes de Soria, Sergio Frías; y el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz; así como patrocinadores de la prueba, Orte ha desgranado el primer listado de atletas de la cita, así como las diferentes novedades de una edición que será antesala del Europeo de Portugal de diciembre y del Mundial de Estados Unidos en enero.

Edurne Orte ha explicado que ya hay 1.100 inscritos para la prueba de este domingo en el emblemático monte Valonsadero.

Con la prueba senior masculina programada para las 14 horas, en las que habrá una batalla de máximo nivel y emoción.

No obstante, se vuelven a dar cita el vigente campeón, el burundés Rodrigue Kwizera, junto al español Thierry Ndikumwenayo, los dos grandes dominadores en Soria en los últimos cuatro años y favoritos para esta edición. En el caso de Kwizera, aspira a su cuarta victoria en Soria, algo que hasta el momento no ha conseguido ningún atleta.

En mujeres, la prueba será a las 13.25 horas, la etíope Likina Amebaw, que hace dos años fue ganadora en Soria, regresa como atleta consolidada, asumiendo el reto de reeditar victoria ante una joven promesa como la campeona de Kenia sub 20 Sheila Jebet, que tratará de aprovechar su descaro y frescura para superar a la favorita.

Sobre el listado de españoles, Orte ha indicado que este año podría mermarse el número de corredores, ya que el próximo fin de semana se celebra el Campeonato de España en Atapuerca.

Y es que, si bien hay corredores que buscan tener ritmo de competición en las piernas, para lo que Soria sería una excelente opción, otros muchos prefieren reservarse.

No obstante, no se perderán la cita atletas sorianos de la talla de Marta Pérez o Hugo de Miguel Ramos.

La cita de Soria también servirá para evaluar a los atletas nacionales de cara a la selección nacional del Europeo.

En cuanto a otros aspectos, Orte ha recordado que el próximo sábado por la tarde, se organiza un entrenamiento para mujeres para seguir promoviendo el deporte femenino que mejore la calidad de vida. Será a las 17 horas en la plaza de Las Mujeres.

Acto seguido, en el centro cultural Gaya Nuño, se impartirán dos conferencias

. La primera abordará la nutrición gracias a la nutricionista Marta Calonge; y la segunda, correrá a cargo del deportista internacional Daniel Izquierdo. A las 19.30 horas, se llevará a cabo en el mismo escenario una pequeña presentación de atletas.

ATLETA CURRICULUM MÁS IMPORTANTE Año Nº Licenc. CLUB THIERRY NDIKUMWENAYO Finalista Cpto. Mundo 5.000 y 10.000 m Tokio 25 5º Cross Itálica 25 9º JJOO. Paris 10.000 m en 24 Finalista JJOO Paris 5.000 m en 24 3º Cpto. Europa 5.000 m Roma 24 3º Cpto. Europa Cross en 24 Recordman Nacional 10.000 m. 9º Cpto. Mundo 5.000 m Budapest 23 26.03.97 Playas Castellon DANIEL ARCE IBAÑEZ Finalista JJOO Paris 24 5º Final Diamond League 24 y 25 5º Diamond League Marrakesh y Silesia 24 5º Cpto. Europa 3.000 Obst Roma 24 10º Cpto. España Cross 23 4º Cpto. Europa 3.000 Obst. Munich 22 9º Cpto. Mundo 3.000 Obst Eugene 22 22.04.92 BU 2905 New Balance ABDERRAHMAN EL KAYAMI EL KOMIRY (ESP) 5º Cpto. España Cross 25 20º Cpto. España Cross 23 5º Cpto. España 1.500 m en 22 Subcampeón España 1.500 m PC en 21 11.08.95 V 22272 P.Castellon RAUL CELADA ALVAREZ 13º Cpto. España Cross 25 17º Cpto.España Cross 24 6º Cpto. España Cross 21 15º Cpto. Europa Cross 21 09.09.95 L 4470 C.A.Bikila DAVID BASCUÑANA CORRALES 25º Cpto. España Cross 25 Ganador ADOC Cross 24 8º Cpto. España Cross 24 13º Cpto. España Cross 23 17.01.95 SO 3311 C.Menorca CAUG DAVID DE LA FUENTE GOMEZ Subcampeón España 5.000 m en ruta en 25 9º Cpto. España 5000 m en 25 2º Meeting Braga 5.000 m 2025 GA8905 A.Pinarium HUGO MIGUEL RAMOS 3º Cpto. España Sub 23 1.500 m en 22 08.08.01 SO3238 A.Numantino YOUNES KNIYA TOUIL 1º Cross Amurrio 24 5º Cross Venta Baños 25 15.08.95 GU270 Unicaja J.Paraiso ILIAS FIFA TEMSAMANI 6º Cpto. España Cross 25 Recordman España 10 K. 16.05.89 CT17318 Independiente Eric LORÉ AMIGÖ 5ª Cpto. España Cross Sub 23 en 25 08.08.03 CT3706948 Bikila Atletismo BAKR EL ASRI 5º Cpto. Europa Sub 20 3.000 Obst en 25 28.01.07 CT1509 BADAR BOUHACHAMI LAZAAR PLATA Cto de España Sub 20 de Cross 25 12.10.06 M31427 Ardillas El Escorial EXTRANJEROS Rodrigue KWIZERA (BDI) 1º Cross Itálica 25 1º Cross Amorebieta y Atapuerca en 24 1º Cross Soria 23 3º Cross Atapuerca 23 8º Cpto. Mundo Cross 23 7º Cpto. Mundo 10.000 m en 23 Campeón Circuito Mundial Cross en 2022 3º Cross Atapuerca 22 1º Cross Amorebieta 22 10.12.99 Playas Castellon Burundi Martin KIPROTICH (UGA) 14º Cpto. Mundo Cross Belgrado 24 2º Cross Alcobendas 24 2ª Cross San Sebastian 24 06.04.03 Uganda Matthew Kipchumba KIPSANG 3º Cross Atapuerca 4º Cross Amorebieta 24 16.11.95 Kenia Naibei Kiplimo MAYEBEI 7º Cross Itálica 25 3º Cros San Sebastían 25 Kenia Edwin Kiplangat BETT 14º Cross Itálica 25 4º Cross San Sebastian 25 Kenia Ibrahim BURAS 19º Cross Itálica 25 Campeón Noruega 1.500 m Sub 23 en 23 21.08.01 Noruega Nahuel CARABAÑA Recordman Andorra 3.000 Obst. Finalista Cpto. Europa 3.000 oBst. 10.11.99 Andorra George Kiplagat KIPTUM 4º Media Marathon Albacete 25 61.30 06.10.98 Kenia Eric NZAMBIMANA (BUR) 1º Cross Puente Romano 24 01.01.01 62.22 Burundi Meshack Kipkurgat KIRWA 15º Cpto. Kenia Cross 24 29.04.98 Kenia

Campeonato de Guardia Civil

El comandante de la Guardia Civil en Soria, Ángel Cebrián, ha explicado que este domingo, aprovechando la infraestructura de la prueba soriana, la Guardia Civil celebrará la 62 edición de su campeonato nacional de campo a través.

Esta cita servirá para confeccionar una selección de agentes que posteriormente entrarán en liza en otros eventos ante otros cuerpos militares tanto nacionales como internacionales. En esta ocasión participarán 30 agentes, 11 mujeres y 19 hombres, para una selección de siete mujeres y ocho hombres.

En la línea de salida estará una agente de la comandancia soriana, Marina Girona Torres.

Otra de las novedades será la disputa del Campeonato de Castilla y León de discapacidad intelectual, que tendrá salida masculina, femenina y mixta.

La prueba contará con la locución y animación de Andrés Soto y Felixo Chamarro, que presentarán una exhibición del Club de Gimnasia Soria, campeonas de España en la modalidad step.

La delegada del atletismo soriano tampoco ha querido olvidarse de la prueba de relevos mixtos, la cita popular, que este año tendrá más mujeres que hombres, ni de la marcha solidaria en favor de los enfermos de Dravet, una enfermedad epiléptica muy rara, de origen genético, que afecta a muchas personas en nuestro país, así como a un joven olvegueño llamado Diego.

Orte ha querido expresar la gratitud de la delegación soriana de atletismo a instituciones y a patrocinadores, que este año han vuelto a hacer un gran esfuerzo para mantener el nivel de la prueba en la categoría Gold de la Federación mundial de atletismo (World Athletics), y que permite elevar ligeramente el presupuesto de la misma hasta los 80.000 euros.