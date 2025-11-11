Martes, 11 Noviembre 2025
Kwizera aspira a cuarto título en el Cross Internacional de Soria

El burundés Rodrigue Kwizera aspira a conseguir su cuarto título en el Cross Internacional de Soria, que disputará el domingo su XXXI edición en Valonsadero.

La Delegación Soriana de Atletismo, a través de su delegada, Edurne Orte, ha presentado el XXXI Campo a través Internacional de Soria que se disputará este domingo 16 de noviembre en el monte Valonsadero.

Acompañada por el comandante de la Guardia Civil de Soria, Ángel Cebrián; el director del CAEP, Ramón Martínez; la delegada de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio; el diputado provincial de deportes de Soria, Sergio Frías; y el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz; así como patrocinadores de la prueba, Orte ha desgranado el primer listado de atletas de la cita, así como las diferentes novedades de una edición que será antesala del Europeo de Portugal de diciembre y del Mundial de Estados Unidos en enero.

Edurne Orte ha explicado que ya hay 1.100 inscritos para la prueba de este domingo en el emblemático monte Valonsadero.

Con la prueba senior masculina programada para las 14 horas, en las que habrá una batalla de máximo nivel y emoción.

No obstante, se vuelven a dar cita el vigente campeón, el burundés Rodrigue Kwizera, junto al español Thierry Ndikumwenayo, los dos grandes dominadores en Soria en los últimos cuatro años y favoritos para esta edición. En el caso de Kwizera, aspira a su cuarta victoria en Soria, algo que hasta el momento no ha conseguido ningún atleta.

En mujeres, la prueba será a las 13.25 horas, la etíope Likina Amebaw, que hace dos años fue ganadora en Soria, regresa como atleta consolidada, asumiendo el reto de reeditar victoria ante una joven promesa como la campeona de Kenia sub 20 Sheila Jebet, que tratará de aprovechar su descaro y frescura para superar a la favorita.

Sobre el listado de españoles, Orte ha indicado que este año podría mermarse el número de corredores, ya que el próximo fin de semana se celebra el Campeonato de España en Atapuerca.

Y es que, si bien hay corredores que buscan tener ritmo de competición en las piernas, para lo que Soria sería una excelente opción, otros muchos prefieren reservarse.

No obstante, no se perderán la cita atletas sorianos de la talla de Marta Pérez o Hugo de Miguel Ramos.

La cita de Soria también servirá para evaluar a los atletas nacionales de cara a la selección nacional del Europeo.

En cuanto a otros aspectos, Orte ha recordado que el próximo sábado por la tarde, se organiza un entrenamiento para mujeres para seguir promoviendo el deporte femenino que mejore la calidad de vida. Será a las 17 horas en la plaza de Las Mujeres.

Acto seguido, en el centro cultural Gaya Nuño, se impartirán dos conferencias

. La primera abordará la nutrición gracias a la nutricionista Marta Calonge; y la segunda, correrá a cargo del deportista internacional Daniel Izquierdo. A las 19.30 horas, se llevará a cabo en el mismo escenario una pequeña presentación de atletas.

 

ATLETA

CURRICULUM MÁS IMPORTANTE

Año

Nº Licenc.

CLUB

 

THIERRY NDIKUMWENAYO

 

Finalista Cpto. Mundo 5.000 y 10.000 m Tokio 25

5º Cross Itálica 25

9º JJOO. Paris 10.000 m en 24

Finalista JJOO Paris 5.000 m en 24

3º Cpto. Europa 5.000 m Roma 24

3º Cpto. Europa Cross en 24

Recordman Nacional 10.000 m.

9º Cpto. Mundo 5.000 m Budapest 23

26.03.97

 

Playas Castellon

 

DANIEL ARCE IBAÑEZ

Finalista JJOO Paris 24

5º Final Diamond League 24 y 25

5º Diamond League Marrakesh y Silesia 24

5º Cpto. Europa 3.000 Obst  Roma 24

10º Cpto. España Cross 23

4º Cpto. Europa 3.000 Obst. Munich 22

9º Cpto. Mundo 3.000 Obst Eugene 22

22.04.92

BU 2905

New Balance

 

ABDERRAHMAN EL KAYAMI EL

KOMIRY (ESP)

5º Cpto. España Cross 25

20º Cpto. España Cross 23

5º Cpto. España 1.500 m en 22

Subcampeón España 1.500 m PC en 21

11.08.95

V 22272

P.Castellon

 

RAUL CELADA ALVAREZ

13º Cpto. España Cross 25

17º Cpto.España Cross 24

6º Cpto. España Cross 21

15º Cpto. Europa Cross 21

09.09.95

L 4470

C.A.Bikila

 

DAVID BASCUÑANA CORRALES

25º Cpto. España Cross 25

Ganador ADOC Cross 24

8º Cpto. España Cross 24

13º Cpto. España Cross 23

17.01.95

SO 3311

C.Menorca CAUG

 

DAVID DE LA FUENTE GOMEZ

Subcampeón  España 5.000 m en ruta en 25

9º Cpto. España 5000 m en 25

2º Meeting Braga 5.000 m 2025

 

GA8905

A.Pinarium

 

HUGO MIGUEL RAMOS

3º Cpto. España Sub 23 1.500 m en 22

08.08.01

SO3238

A.Numantino

 

YOUNES KNIYA TOUIL

 

1º Cross Amurrio 24

5º Cross Venta Baños 25

15.08.95

GU270

Unicaja J.Paraiso

 

ILIAS FIFA TEMSAMANI

 

6º Cpto. España Cross 25

Recordman España 10 K.

16.05.89

CT17318

Independiente

 

Eric LORÉ AMIGÖ

5ª Cpto. España Cross Sub 23 en 25

08.08.03

CT3706948

Bikila Atletismo

 

BAKR EL ASRI

5º Cpto. Europa Sub 20 3.000 Obst en 25

28.01.07

CT1509

 

 

BADAR BOUHACHAMI LAZAAR

PLATA Cto de España Sub 20  de Cross  25

12.10.06

M31427

Ardillas El Escorial

 

EXTRANJEROS

 

 

 

 

 

Rodrigue KWIZERA (BDI)

1º Cross Itálica 25

1º Cross Amorebieta y Atapuerca en 24

1º Cross Soria 23

3º Cross Atapuerca 23

8º Cpto. Mundo Cross 23

7º Cpto. Mundo 10.000 m en 23

Campeón Circuito Mundial Cross en 2022

3º Cross Atapuerca 22

1º Cross Amorebieta 22

10.12.99

Playas

Castellon

Burundi

 

Martin KIPROTICH (UGA)

14º Cpto. Mundo Cross Belgrado 24

2º Cross Alcobendas 24

2ª Cross San Sebastian 24

06.04.03

 

Uganda

 

Matthew Kipchumba KIPSANG

3º Cross Atapuerca

4º Cross Amorebieta 24

16.11.95

 

Kenia

 

Naibei Kiplimo MAYEBEI

7º Cross Itálica 25

3º Cros San Sebastían 25

 

 

Kenia

 

Edwin Kiplangat BETT

14º Cross Itálica 25

4º Cross San Sebastian 25

 

 

Kenia

 

Ibrahim BURAS

19º Cross Itálica 25

Campeón Noruega 1.500 m Sub 23 en 23

21.08.01

 

Noruega

 

Nahuel CARABAÑA

Recordman Andorra 3.000 Obst.

Finalista Cpto. Europa 3.000 oBst.

10.11.99

 

Andorra

 

George Kiplagat KIPTUM

4º  Media Marathon Albacete 25

61.30

06.10.98

Kenia

 

Eric NZAMBIMANA (BUR)

1º Cross Puente Romano 24

01.01.01

62.22

Burundi

 

Meshack Kipkurgat KIRWA

15º Cpto. Kenia Cross 24

29.04.98

 

Kenia

Campeonato de Guardia Civil

El comandante de la Guardia Civil en Soria, Ángel Cebrián, ha explicado que este domingo, aprovechando la infraestructura de la prueba soriana, la Guardia Civil celebrará la 62 edición de su campeonato nacional de campo a través.

Esta cita servirá para confeccionar una selección de agentes que posteriormente entrarán en liza en otros eventos ante otros cuerpos militares tanto nacionales como internacionales. En esta ocasión participarán 30 agentes, 11 mujeres y 19 hombres, para una selección de siete mujeres y ocho hombres.

En la línea de salida estará una agente de la comandancia soriana, Marina Girona Torres.

Otra de las novedades será la disputa del Campeonato de Castilla y León de discapacidad intelectual, que tendrá salida masculina, femenina y mixta.

La prueba contará con la locución y animación de Andrés Soto y Felixo Chamarro, que presentarán una exhibición del Club de Gimnasia Soria, campeonas de España en la modalidad step.

La delegada del atletismo soriano tampoco ha querido olvidarse de la prueba de relevos mixtos, la cita popular, que este año tendrá más mujeres que hombres, ni de la marcha solidaria en favor de los enfermos de Dravet, una enfermedad epiléptica muy rara, de origen genético, que afecta a muchas personas en nuestro país, así como a un joven olvegueño llamado Diego.

Orte ha querido expresar la gratitud de la delegación soriana de atletismo a instituciones y a patrocinadores, que este año han vuelto a hacer un gran esfuerzo para mantener el nivel de la prueba en la categoría Gold de la Federación mundial de atletismo (World Athletics), y que permite elevar ligeramente el presupuesto de la misma hasta los 80.000 euros.

