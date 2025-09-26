Rescatada mujer tras lesionarse en caída de bicicleta en Cañón del Río Lobos

Viernes, 26 Septiembre 2025 19:45

Bomberos de la Diputación de Soria, dependientes de la zona de la Ribera, han intervendio hoy en un rescate de una mujer en el entorno del cañón del Río Lobos.

Tras recibir aviso de la sala de emergencias 112, una dotación de cuatro efectivos se ha dirigido hacía el Puente de los 7 Ojos, en la SO- 934, en San Leonardo.

Ha sido necesario realizar un porteo a pie con la víctima de unos 2 kilómetros.

Una mujer ha resultado herida leve al caerse de la bicicleta, presentando lesiones en su tobillo.

Ha sido trasladada al centro de salud de San Leonardo de Yagüe.

En el operativo también ha participado miembros de la Guardia Civil y sanitarios del Sacyl.