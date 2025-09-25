Jueves, 25 Septiembre 2025
Una mujer de 80 años, herida en accidente de tráfico en Los Rábanos

Una mujer de 80 años ha resultado herida esta tarde en un accidente de tráfico registrado en la carretera SO-100, en Los  Rábanos.

El accidente se ha registrado a las 17:09 horas en el punto kilométrico 2, de la carretera SO-100 y ha consistido en una salida de vía.

Como consecuencia del siniestro, una mujer de 80 años ha resultado herida, aunque se encontraba consciente y con dolor en el abdomen cuando han llegado los servicios sanitarios.

La Guardia Civil de Tráfico y  Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender a la herida, han sido movilizados.

