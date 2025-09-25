Una mujer de 80 años, herida en accidente de tráfico en Los Rábanos

Jueves, 25 Septiembre 2025 20:05

Una mujer de 80 años ha resultado herida esta tarde en un accidente de tráfico registrado en la carretera SO-100, en Los Rábanos.

El accidente se ha registrado a las 17:09 horas en el punto kilométrico 2, de la carretera SO-100 y ha consistido en una salida de vía.

Como consecuencia del siniestro, una mujer de 80 años ha resultado herida, aunque se encontraba consciente y con dolor en el abdomen cuando han llegado los servicios sanitarios.

La Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender a la herida, han sido movilizados.