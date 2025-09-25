Varón herido tras colisionar con su vehículo con un corzo en N-234
Un varón de 53 años ha necesitado asistencia sanitaria esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera nacional N-234, en Soria, tras irrumpir en la calzada un corzo.
El siniestro ha ocurrido a las 8:03 horas de esta amañana, en el kilómetro 346 de la N-234, en Soria.
U turismo ha caído en una acequia sin agua tras colisionar con un corzo.
Los alertantes han solicitan asistencia sanitaria para el conductor, un varón de 53 años que no podía salir del vehículo por sus medios.
Se ha avisado a Tráfico, a los Bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.