Jueves, 25 Septiembre 2025
Buscar
Parcialmente nuboso con niebla
1.3 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Sucesos

Soria | Sucesos

Varón herido tras colisionar con su vehículo con un corzo en N-234

Un varón de 53 años ha necesitado asistencia sanitaria esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera nacional N-234, en Soria, tras irrumpir en la calzada un corzo.

El siniestro ha ocurrido a las 8:03 horas de esta amañana, en el kilómetro 346 de la N-234, en Soria.

U turismo ha caído en una acequia sin agua tras colisionar con un corzo.

Los alertantes han solicitan asistencia sanitaria para el conductor, un varón de 53 años que no podía salir del vehículo por sus medios.

Se ha avisado a Tráfico, a los Bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Sucesos

Id propio: 93104

Id del padre: 84

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia