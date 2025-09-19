Un incendio forestal en Benamira obliga a cortar AVE Madrid-Barcelona

Viernes, 19 Septiembre 2025 16:39

Un incendio forestal declarado en la localidad soriana de Benamira, pedanía del municipio de Medinaceli, ha obligado a cortar la circulación por ambas vías del AVE que une Madrid con Barcelona.

El siniestro se ha registrado poco antes de las dos de la tarde,

La suspensión del tráfico ha afectado al tramo comprendido entre Alcolea del Pinar y Medinaceli, según la información facilitada por Adif.

El fuego se ha dado por controlado a las 15.38 horas por parte de la Junta de Castilla y León, aunque la circulación por ambas vías ha seguido detenida, ya que el incendio se ha registrado en una zona próxima al tendido ferroviario.

"Una vez controlado el incendio entre Alcolea del Pinar y Medinaceli y comprobada la seguridad de la circulación ferroviaria se reanuda el servicio en las líneas de Alta Velocidad afectadas. Los trenes detenidos irán recuperando paulatinamente la marcha", ha asegurado Renfe en su perfil de redes sociales.

Los bomberos que han intervenido en el incendio han solicitado que se cortara la tensión eléctrica en esta línea de alta velocidad.

Ante esta situación, Renfe ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados, ya que este corredor comunica Madrid con Barcelona, Logroño y Pamplona.

La Junta ha informado a través del portal Inforcyl que están trabajando sobre el terreno en este incendio dos agentes medioambientales, una cuadrilla de tierra, tres autobombas, así como un aparato aéreo.