A disposición judicial tras azuzar perro peligro a su pareja en Soria

Viernes, 19 Septiembre 2025 13:26

Una mujer, de 40 años, ha pasado a disposición judicial, tras el incidente registro en la madrugada de ayer en el parque de Santa Bárbara, de Soria, donde azuzó un perro potencialmente peligroso a su pareja.

La Comisaría de la Policía Nacional en Soria ha informado de este incidente, en el que una patrulla de la Policía acudió en auxilio de un varón que estaba siendo atacado por un perro catalogado como potencialmente peligroso, presuntamente azuzado por una mujer, su pareja.

A la llegada de los agentes, la mujer también azuzó al perro contra ellos.

Para que el animal desistiera, los policías tuvieron que realizar disparos intimidatorios.

El perro se alejó, pero su dueña volvió a azuzarlo contra los policías.

Ante la persistente agresividad y para neutralizar la situación, se hizo uso proporcionado y reglamentario de medios: el animal resultó herido y fue trasladado a un centro veterinario.

La mujer fue detenida y ha pasado a disposición judicial.