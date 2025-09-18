La Guardia Civil detiene a 11 personas por sustracciones de vías férreas y cableado

Jueves, 18 Septiembre 2025 08:05

La Guardia Civil ha detenido a 11 personas por sustracciones de vías férreas y cableado, entre ellas en la estación ferroviaria de Torralba, en Soria.

El pasado mes de noviembre de 2024, la Guardia Civil de Palencia inició la práctica de indagaciones con ocasión de un ilícito contra el patrimonio sucedido en Villamuriel de Cerrato (Palencia), relativo a la sustracción de cable de cobre por valor de 13.000 euros.

Durante la investigación, se detectó a varias personas, vecinos de Madrid, los cuales, provistos de medios a los efectos, se desplazarían a distintas provincias con ocasión de perpetrar los supuestos contra el patrimonio en instalaciones fotovoltaicas y ferroviarias entre otras.

Por otro lado, y de forma paralela, la Guardia Civil de Soria, ante la incidencia de ilícitos contra el patrimonio sobre instalaciones ferroviarias, viene intensificando labores propias orientadas a la prevención e investigación de este tipo de ilícitos penales.

Como consecuencia de esta labor preventiva, la tarde del 28 de septiembre de 2024, por componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria detectaron “in fraganti” ocho individuos en instalaciones ferroviarias de Torralba del Moral (Soria) cometiendo esta tipología delictiva.

Los mismos se dispondrían a sustraer material ferroviario de distinta naturaleza.

Para ello, estos individuos iban provistos de vehículos industriales de grandes dimensiones y herramientas específicas para ejecutar sus acciones delictivas. Por lo que 8 personas fueron detenidas.

A estas personas les fueron intervenidos los siguientes instrumentos del delito: cuatro furgonetas, tres botellas de oxígeno, tres bombonas de butano, una lanza térmica, dos eslingas y otros efectos.

Mantenida coordinación policial entre ambas provincias, se concluyó que este grupo criminal, participaría de los hechos tanto de Palencia como Soria.

Prosiguiendo con actuaciones orientadas al total esclarecimiento de los hechos e identificación de sus potenciales autores, en la mañana del 3 de septiembre de 2025, se practicó una inspección en un establecimiento de gestión de residuos metálicos sito en Fuenlabrada (Madrid), localizándose e interviniéndose, 12.800 kilógramos de vías férreas.

Por el que se procedió a detener a 3 personas e imputarles un delito de receptación como responsables del establecimiento de gestión de residuos metálicos.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo de manera coordinada y conjunta por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia y por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria, por sus investigaciones respectivas —operaciones policiales— denominadas policialmente como ORCASITAS y DARKANKLE.