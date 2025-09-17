Mujer afectada por humo en incendio de cocina en vivienda de Almazán

Miércoles, 17 Septiembre 2025 14:41

Una mujer ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios en Almazán, tras el incendio en una cocina de una vivienda en Almazán.

El sueeso se ha registrao pasadas las 12:30 horas en la calle Lázaro, de Almazán, donde han avisado que se había incendido el extractor de la cocina de una vivienda.

El incendio ha provocado inicialmente mucho humo.

Una mujer de unos 45 años ha inhalado humo.

Se ha avisado a la Policía Local de Almazán, Guardia Civil, bomberos de Almazán y a Sacyl.

Sacyl ha enviado una ambulancia al lugar, que ha trasladado a la afectada al centro sanitario de Almazán.