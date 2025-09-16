Joven herido tras sufrir accidente de tráfico en CL-116, en El Burgo de Osma
Un conductor ha resultado herido a primera hora de esta tarde tras sufrir un accidente en la carretera autonómica CL-116, a su paso por el término municipal de El Burgo de Osma.
El accidente se ha registrado a las 14:40 horas y ha consistido en una salida de vía de un turismo en el punto kilométrico 5 de la CL-116, en Burgo de Osma.
El conductor, un joven de 23 años, ha resultado herido, pero se encontraba consciente cuando ha llegado la Guardia Civil de Tráfico de Soria y Emergencias Sanitarias - Sacyl-.
Por otra parte, a las 12:08 horas se ha incendiado en un bar de Soria, situado en la avenida Duques de Soria, la freidora
No ha habido nadie afectado.
Se ha informado a la Policía Local, Nacional y Bomberos.
En el lugar, la policía ha comunicasdo que el incendio ha podido ser sofocado por las propias personas del establecimiento.