Joven herido tras sufrir accidente de tráfico en CL-116, en El Burgo de Osma

Martes, 16 Septiembre 2025 15:06

Un conductor ha resultado herido a primera hora de esta tarde tras sufrir un accidente en la carretera autonómica CL-116, a su paso por el término municipal de El Burgo de Osma.

El accidente se ha registrado a las 14:40 horas y ha consistido en una salida de vía de un turismo en el punto kilométrico 5 de la CL-116, en Burgo de Osma.

El conductor, un joven de 23 años, ha resultado herido, pero se encontraba consciente cuando ha llegado la Guardia Civil de Tráfico de Soria y Emergencias Sanitarias - Sacyl-.

Por otra parte, a las 12:08 horas se ha incendiado en un bar de Soria, situado en la avenida Duques de Soria, la freidora

No ha habido nadie afectado.

Se ha informado a la Policía Local, Nacional y Bomberos.

En el lugar, la policía ha comunicasdo que el incendio ha podido ser sofocado por las propias personas del establecimiento.