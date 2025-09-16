Detenido, por conducción temeraria, camionero de accidente en A-2
La Guardia Civil ha detenido en la tarde de ayer al conductor del transporte especial implicado en el accidente con heridos graves registrado en la autovía de Aragón (A-2), a su paso por el término municipal de Arcos de Jalón.
Investigado conductor por cuadruplicar tasa de alcoholemia al volante
La detención se ha producido por un presunto delito de conducción temeraria, en el kilómetro 167 de la A-2
Sobre las diez menos cuarto de la noche de ayer, se normalizó la circulación por la autovía A-2, en ambos sentidos, tras haberse retirado los restos del accidente ocurrido por la mañana.
El accidente se registró a las 12:02 horas de ayer tras volcar un camión que transportaba vigas de hormigón.
La carga afectó a un turismo y qeudó esparcida en la calzada.
Como consecuencia de este accidente la vía fue cortada.
Los dos ocupantes del turismo resultaron heridos de gravedad, y necesitaron ser excarcelados del vehículo por los bomberos.
Además de embolsar camiones en Guadalajara, se realizaron desvíos, sentido Zaragoza, desde A-2 (p.k. 151,000) a A-15 hasta Almazán. Allí se ha tenido que tomar la CL-116 en dirección a Ariza (Zaragoza).