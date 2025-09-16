Detenido, por conducción temeraria, camionero de accidente en A-2

Martes, 16 Septiembre 2025 08:41

La Guardia Civil ha detenido en la tarde de ayer al conductor del transporte especial implicado en el accidente con heridos graves registrado en la autovía de Aragón (A-2), a su paso por el término municipal de Arcos de Jalón.

La detención se ha producido por un presunto delito de conducción temeraria, en el kilómetro 167 de la A-2

Sobre las diez menos cuarto de la noche de ayer, se normalizó la circulación por la autovía A-2, en ambos sentidos, tras haberse retirado los restos del accidente ocurrido por la mañana.

El accidente se registró a las 12:02 horas de ayer tras volcar un camión que transportaba vigas de hormigón.

La carga afectó a un turismo y qeudó esparcida en la calzada.

Como consecuencia de este accidente la vía fue cortada.

Los dos ocupantes del turismo resultaron heridos de gravedad, y necesitaron ser excarcelados del vehículo por los bomberos.

Además de embolsar camiones en Guadalajara, se realizaron desvíos, sentido Zaragoza, desde A-2 (p.k. 151,000) a A-15 hasta Almazán. Allí se ha tenido que tomar la CL-116 en dirección a Ariza (Zaragoza).