Rescatada mujer herida en vía Ferrata de Espeja de San Marcelino

Sábado, 27 Septiembre 2025 15:39

Bomberos de la Diputación de Soria del parque de la zona Ribera han intervenido en un rescate de montaña, concretamente en la vía Ferrata de Espeja de San Marcelino.

Una mujer ha resultado herida con fractura abierta en una de extremidades inferiores tras producirse una caída.

Tras ser estabilizada por el grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, ha sido evacuada en helicóptero.

La sala de emergencias 112 ha alertado de lo sucedido sobre las 13:00 horas.

Tres efectivos y dos auxiliares se han desplazado con un vehículo ligero y uno pesado desde el parque de la Ribera.