Dos heridos en colisión por alcance en A-2, en Arcos de Jalón
Dos personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios tras sufrir un accidente de tráfico esta tarde en la autovía de Aragón, a su paso por el término municipal de Arcos de Jalón.
El accidente de tráfico se ha registrado a las 18:48 horas, en el kilómetro 167, de la autovía A-2, sentido Madrid.
Ha consistido en una colisión por alcance de un turismo contra un camión.
Los dos ocupantes del turismo han resultado heridos. Se trata de una mujer y un varón de unos 70 años, que se encontraban conscientes ambos al llegar los servicios sanitasrios y que apuntaban dolor de pecho.
La Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl han acudido al lugar del siniestro