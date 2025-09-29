Lunes, 29 Septiembre 2025
Soria | Sucesos

Dos heridos en colisión por alcance en A-2, en Arcos de Jalón

Dos personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios tras sufrir un accidente de tráfico esta tarde en la autovía de Aragón, a su paso por el término municipal de Arcos de Jalón.

El accidente de tráfico se ha registrado a las 18:48 horas, en el kilómetro 167, de la autovía A-2, sentido Madrid.

Ha consistido en una colisión por alcance de un turismo contra un camión.

Los dos ocupantes del turismo han resultado heridos. Se trata de una mujer y un varón de unos 70 años, que se encontraban conscientes ambos al llegar los servicios sanitasrios y que apuntaban dolor de pecho.

La Guardia Civil de Tráfico y  Emergencias Sanitarias - Sacyl han acudido al lugar del siniestro

