Sucesos

Soria | Sucesos

Atropellado un varón en silla de ruedas en Almazán

Un turismo ha atropellado esta tarde a un varón en silla de ruedas en Almazán.

La Sala del 1-1-2 Castilla y León ha recibido el aviso del accidente a las 18:55 horas, ocurrido en el Camino de Tejeras, a la salida de Almazán.

Un turismo ha atropellado a un varón de 51 años en silla de ruedas.

Se ha trasladado aviso a Policía Local de Almazán, Guardia Civil de Tráfico de Soria y Emergencias sanitarias - Sacyl.

