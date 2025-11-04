Atropellado un varón en silla de ruedas en Almazán

Martes, 04 Noviembre 2025 19:49

Un turismo ha atropellado esta tarde a un varón en silla de ruedas en Almazán.

La Sala del 1-1-2 Castilla y León ha recibido el aviso del accidente a las 18:55 horas, ocurrido en el Camino de Tejeras, a la salida de Almazán.

Un turismo ha atropellado a un varón de 51 años en silla de ruedas.

Se ha trasladado aviso a Policía Local de Almazán, Guardia Civil de Tráfico de Soria y Emergencias sanitarias - Sacyl.