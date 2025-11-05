Miércoles, 05 Noviembre 2025
Una mujer de 75 años, atropellada en la travesía de Soria

Una mujer de 75 años ha sido atropellada esta tarde en la calle Tejera, en Soria.

A  las 20:21 horas se ha recibido una llamada en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León que alertaba sobre un atropello registrado en la calle Tejera, en Soria capital.

 Un turismo ha atropellado a una mujer de unos 75 años que se encontraba consciente y tenía sangre en la cara, según ha indicado el alertante.

 Se ha avisado a la Policía Nacional, a Policía Local de Soria y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha envitado recursos al lugar del atropello.

