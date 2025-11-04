Investigado por conducir con carné falso en Arcos de Jalón

Martes, 04 Noviembre 2025 12:18

La Guardia Civil ha abierto una investigación al conductor de un turismo que conducía por la A-2, a su paso por Arcos de Jalón, con el permiso de conducción falso.

El hecho ha ocurrido a las 4,40 horas del pasado 19 de octubre, cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la USECIC de la Comandancia de Soria (Unidad de Seguridad Ciudadana), realizaban un control preventivo en el kilómetro 167,000 de la A-2, en el término municipal de Arcos de Jalón, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Al proceder a la parada y control de un turismo e identificación del conductor, éste exhibe un permiso de conducción que ofrece a los Agentes dudas sobre su autenticidad, procediendo a su retirada mediante acta de intervención para su remisión, análisis y estudio por parte del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de la Guardia Civil de Tráfico de Soria.

Una vez realizado el estudio por parte de este grupo de investigación del permiso de conducción intervenido, se constata su falsedad, realizando gestiones pertinentes para la localización del conductor y su comparecencia en dependencias oficiales e instrucción de diligencias, siendo esta persona investigada por un delito de falsedad documental el 23-10-2025 en dependencias del GIAT en el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria.

Las diligencias instruidas y el conductor han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Almazán.

Este delito está contemplado en el art. 392 del Código Penal, puede conllevar una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

La Guardia Civil ha recordado la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS, una aplicación móvil que es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil ha recomendao su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.