Mujer herida tras sufrir accidente con su patinete en rotonda de estación de autobuses

Martes, 04 Noviembre 2025 08:33

Una mujer de 26 años ha sido trasladada esta mañana al hospital Santa Bárbara de Soria tras sufrir un accidente con el patinete que conducía en Soria.

El accidente de tráfico, según ha informado el 1-1-2 Emergencias, se ha registrado a las 6:51 horas, en la rotonda de la estación de autobuses y ha consistido en la colisión entre un turismo y un patinete.

Han solicitado asistencia para la conductora del patinete, una mujer de 26 años, que se encontraba consciente tras el accidente pero que sangraba por la cara.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar una UVI móvil para atender a la herida, que posteriormente ha sido trasladada al hospital de Soria.