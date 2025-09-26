Vox Soria inaugura su nueva sede en la calle Alberca

Viernes, 26 Septiembre 2025 22:09

Vox Soria ha estrenado la nueva sede del partido en la calle Alberca 10 de la capital.

La vicesecretaria de Organización de Vox, María Ruiz, y Mariano Olalla, Presidente de Vox Soria, han procedido a cortar la cinta que daba acceso al local acompañado por varios centenares de militantes y simpatizantes de la formación que han acudido al acto de inauguración

El evento también ha contado con la participación del Iñaki Sicilia, Procurador de Vox en Las Cortes de Castilla y León.

Mariano Olalla ha agradecido a todos los presentes su participación en el acto, resaltando su valentía por defender y apoyar sus ideas en una provincia como Soria: “cuando he invitado a amigos, conocidos y simpatizantes a venir a esta inauguración, como podréis imaginar, muchos dan excusas de todo tipo, para que no los vean ni los relacionen con Vox; pero te dicen que te apoyan, que nos votan, o que nos van a votar, que sigamos así, qué lo estamos haciendo bien, y eso nos da ánimo para continuar”.

El presidente de Vox Soria ha querido tener unas palabras de apoyo a los jóvenes sorianos: “Están viviendo tiempos difíciles, con empleos inestables y sin acceso a vivienda. Se sienten engañados por un sistema que no los ha tenido en cuenta. Solo quiero decirles que son más que bienvenidos a esta familia. En Vox, tenemos claro que ellos son el futuro y vamos a luchar por dejarles un mundo mejor”.

María Ruiz ha destacado que se siente orgullosa del equipo de su formación en Soria, y ha mostrado su apoyo incondicional, tanto al Presidente, como a los cargos electos en la provincia: “son tiempos difíciles, en los que hay que convencer a mucha gente de nuestras propuestas”.

Ha señalado que la inauguración de la nueva sede ha de servir de “pistoletazo de salida” para poner en marcha los proyectos de la formación.

Por su parte Iñaki Sicilia ha lamentado el olvido de la provincia: “entendemos muy bien los problemas de Soria”, y ha comentado que su grupo “es la única alternativa a 38 años del Partido Popular y al Partido Socialista” y que Vox es “el único que va a poder cambiar las políticas que han hecho de Soria una provincia aislada y abandonada”.