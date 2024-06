Vázquez: " El Virgen del Mirón tendrá actividad complementaria al Santa Bárbara"

Martes, 18 Junio 2024 16:06

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha presentado hoy en Soria la extensión a Atención Primaria de la Unidad Multidisciplinar de Suelo Pélvico, puesta en marcha en el Complejo Asistencial Universitario, y ha contestado a diferentes aspectos de actualidad en su materia.

Vázquez ha destacado que Soria ha sido pionera en la Comunidad a la hora de implantar este servicio sanitario y ha anunciado las obras de reforma del centro de salud de La Milagrosa, con un presupuesto aproximado de 850.000 euros, y cuya primera parte se llevará a cabo en Pediatria, con la creación de cuatro nuevas consultas y una sala de lactancia.

La segunda fase comenzará el 8 de julio y se centrará en la reforma de Urgencias, con un acceso independiente y nuevo y la creación de diez nuevas salas de trabajo.

¿Cuándo se van a ver obras en Soria Norte?

- Esperemos que las veamos pronto. En estos momentos hemos realizado ya el proyecto básico, que está siendo sometido a estudio por parte de los servicios centrales. Esperamos que en poco tiempo nos entreguen el proyecto definitivo y a partir de ahí y sin dilación vamos a proceder a la licitación de la obra. Los plazos se van siguiendo con ritmo y no prevemos ninguna detención en Soria Norte.

¿Van en plazo la última fase de las obras del hospital Santa Bárbara?

- Sí, sí. He estado con el equipo directivo del hospital y me han explicado cómo está la obra. Creo que en este verano se hará entrega de la unidad de radioterapia y de una parte importante de lo que es la segunda fase.

¿Qué puede avanzar del plan de verano?

- Es un plan que se lleva haciendo muchos años. Los veranos son siempre dificultosos por una razón evidente: no hay médicos para sustituir, sobre todo en Atención Primaria, pero también en alguna especialidad. Y no hay médicos a pesar de que se ha pedido reiteradamente medidas valientes y extraordinarias dentro del Consejo Interterritorial de Sanidad a la ministra, para llevar a cabo esta transición. Este año es además un poco especial porque no podemos contar con los médicos residentes en el cuarto año de MIR, que concluyen su periodo formativo en septiembre. Y por lo tanto el plan de este año es más dificultoso que otros años. Nuestro objetivo es no cerrar ningún centro de salud, mantener la asistencia lo más cercana a la población posible y, por lo que nos ha contado el gerente del Area de Soria, con dificultades pero lo vamos a intentar llevar a efecto.

La renuncia de 15 MIR, que eleva a 62 las vacantes de médicos de familia…

- Son personas que han aprobado el MIR, que han decidido renunciar y los motivos son múltiples. Una vez más se vuelve a repetir lo que le hemos dicho a la ministra: en un momento como éste, en el cual no hay médicos de familia suficientes, que trabajo habría costado haber extendido todas las personas que se presentan al examen MIR y haber quitado la nota de corte, porque realmente son plazas que se pierden en los próximos cuatro años. Y verdaderamente no estamos para perder plazas. Y estoy convencido que si se extendiera a todas las personas que se presentan al examen, que son todos graduados en medicina, y el MIR no es una oposición sino un sistema de asignación de plazas, lógicamente habría gente que no lo hubiera perdido. Le hemos pedido que esas plazas que se pierden todos los años, porque renuncian los profesionales, vuelvan a ser otra vez ofertadas. Pero caso omiso y la vara de mano de nuevo de la ministra.

¿Qué le parecen las medidas solicitadas por CSIF para hacer más atractivas las plazas de médico en Castilla y León?

- Castilla y León es sumamente atractiva. Y vienen médicos de fuera. Pero no todos vienen y no todos se quieren quedar ¿Por qué? Muchas veces por motivos personales y no de atracción. Me parece muy bien la opinión de los sindicatos pero ahora mismo los salarios en Castilla y León están dentro de la media nacional. Y las medidas de incentivación que pretendemos aprobar en las Cortes de Castilla y León para hacer más atractivo las plazas de difícil cobertura, nos van a poner en una situación similar o superior al resto de comunidades, lo que pasa es que mucha gente tiene sus planes de vida hechos en otros lugares. No se trata de que Castilla y León no sea atractiva. Y además poco favor se le hace diciendo que no es una comunidad atractiva, cuando se puede vivir bien.

El hospital Virgen del Mirón sigue en el centro de la polémica ¿Qué quiere hacer la Junta con él?

- No hay ninguna polémica. El Virgen del Mirón va a tener una actividad complementaria al Santa Bárbara, en el momento que este terminado. Y, como dije en la comparencia en las Cortes regionales, es un hospital que va a estar perfectamente dedicado en un futuro a la cronicidad, a los cuidados paliativos… Son prestaciones que cada vez habrá más, debido al envejecimiento. No hay ninguna polémica, entiendo que es un bulo, porque el hospital Virgen del Mirón ha formado parte activa del complejo asistencial y va a seguir formando parte activa.

El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para censurar la inacción de la ministra de Sanidad ¿Cómo lo valora?

- Lo valoro positivamente, porque se lo hemos dicho muchas veces. La ministra está sumida en una confusión absoluta. Ella tiene unas competencias, que además reconoció cuando tomó posesión. Dijo que hubiera profesionales sanitarios era responsabilidad y competencia del ministerio. El Ministerio tiene unas competencias en cuanto a la planificación y formación del número de profesionales, que no tenemos las comunidades autónomas. Las comunidades tenemos nuestras competencias y ya las estamos ejerciendo, como los planes de verano. Nosotros le pedimos que no se esconda detrás del Consejo Interterritorial ni de subterfugios que no llevan a ningún lado, porque realmente de lo que pase este verano será responsable.

Hay posibles cierres sanitarios en Soria para este verano?

- No, no. Ni va a haber cierres de centros de salud en Soria ni en ningún otro punto de la comunidad. Generalmente las vacaciones las hemos intentado ajustar. No es por el tema vacacional por el que tenemos problemas, sino por posibles incidencias en las plantillas, como bajas u otro tipo de incidencias personales, que impidan acudir al puesto de trabajo, porque realmente no hay posibilidad de sustitución.

Cada año enfermedades como el virus del Nilo están subiendo más al norte en la Península ¿Castilla y León tiene planes para hacer frente a estas enfermedades emergentes?

- Castilla y León tiene uno de los mejores servicios de salud pública. Realmente estamos en contacto con una serie de casos de enfermedades emergentes, que todos los días se estudían y afortunadamente en la mayoría de los casos se descartan como tal. Y por supuesto, que podemos actuar y tratar estas enfermedades dentro del servicio de salud de Castilla y León, con la colaboración y coordinación de los servicios de salud pública.

¿Cuándo se va a arreglar la financiación de la sanidad?

- Parece que no lleva buena pinta la financiación de la sanidad. Evidentemente las noticias que tenemos de esa financiación especial para Cataluña, que ya venimos sufriendo desde el año 2009, aquel traje a la medida que se hizo del sistema de financiación sanitaria, que lo que realmente hace es castigar duramente las condiciones de Castilla y León, como son la cronicidad y la dispersión geográfica. Parece que se va a condonar una deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña. Una vez más Sánchez vuelve a robar a Castilla y León y en este caso nos roba con la financiación sanitaria. Por lo tanto, creo que el sitio donde se debe de hablar de la financiación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y Cataluña como una comunidad más dentro de este país. Nosotros no somos más que nadie pero desde luego nos negamos a ser menos que nadie. Y ayer dijo el presidente Mañueco que se iban a denunciar estas prácticas ante el Tribunal Constitucional.

Pero la sanidad no es un derecho universal?

Sí, lo es, pero realmente en Castilla y león estamos infrafinanciados. Aproximadamente tenemos una infrafinanciación de unos 500 millones de euros en el aspecto sanitario. Y realmente hay que dar a la población los servicios necesarios y hay que financiarlos. Castilla y León tiene unas condiciones de cronicidad, envejecimiento y dispersión geográfica que hacen que los servicios sanitarios haya que prestarlos de un modo totalmente próximos a la ciudadanía y eso requiere financiación.