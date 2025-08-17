¿Es CGT la alternativa a los sindicatos mayoritarios?

Desde hace unos años, el sindicato CGT ha experimentado un fuerte ascenso en todo el estado, tanto en afiliados como en delegados, una tendencia que también se ha notado en la provincia de Soria, situándose en máximos históricos de afiliación. Hay que recordar que el sindicato es heredero de CNT, sindicato mayoritario en los años 30. ¿Es la alternativa a los sindicatos mayoritarios? se pregunta.

Con cerca de 500 personas afiliadas y rozando el medio centenar de delegados en los comités de empresa, éstos están presentes en las grandes empresas de la provincia en el sector de la automoción (Huf) y en el sector de la industria química (ZF Aftermarket, Plásticos ABC y Sumiriko), sector este donde se acumula la mayoría de los delegados.

También están presentes en la industria maderera (Losán y Norma), en la industria alimentaria (Cárnicas Villar) o en empresas como Tragsa, con fuerte representación en las BRIF de Lubia.

En cuanto a las empresas más pequeñas que no tienen comité, pero sí delegadas de personal (Cruz Roja, Galletas Tejedor, empresas de aerogeneración o la Banda Municipal de Música), cuentan con representación de CGT.

La sección de educación también está presente en la Junta de Personal Docente.

Así pues, tanto por afiliación como por representación en las empresas, la CGT se ha convertido en una seria alternativa a los sindicatos mayoritarios, de los que se diferencia, entre multitud de cuestiones fundamentales, en el modo de llegar a acuerdos a través de su asamblea, lo que convierte a la CGT en un sindicato horizontal.

Pero la actividad no se limita a los centros de trabajo

. Aparte de la labor sindical, hay una función social y cultural que el sindicato no quiere dejar de lado.

Hace unos años, en la tapia del cementerio, se colocó una placa en homenaje a los anarquistas asesinados durante el golpe de estado y la dictadura.

En uno de los actos que se celebran todos los 18 de julio, se publicó el fanzine "Anarquistas", que indaga sobre el movimiento libertario en la provincia de Soria.

Este es un primer paso en una investigación que sigue su curso y que tiene como objetivo conocer cómo se desarrolló el movimiento libertario en la provincia de Soria. En este sentido, se colaboró con la Asociación Recuerdo y Dignidad en el primer congreso sobre el movimiento libertario en la provincia de Soria.

Desde el sindicato no se olvidan de luchas como la del pueblo palestino. Hace casi un año, se convocó una huelga general en contra del genocidio en Palestina, teniendo muy buen seguimiento, sobre todo en la manifestación de la tarde, que fue masiva.

Pero esto no se quedó en un día de huelga; el sindicato sigue colaborando con las organizaciones que llevan años peleando porque acabe este horror que vivimos en directo. Derecho a la vivienda, siniestralidad laboral y que la fiscalidad diferenciada llegue a los trabajadores son otras de las luchas que se llevan a cabo desde el sindicato.

Por todo esto, ha vuelto a la pregunta del principio: ¿Es CGT la alternativa a los sindicatos mayoritarios?