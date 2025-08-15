Soria Edita presenta el libro "Las calzas de Vizcaya y otras estampas de los siglos XVI y XVII"

Viernes, 15 Agosto 2025 14:13

Soria Edita presentará el próximo martes, 19 de agosto, su último libro. Se titula “Las calzas de Vizcaya y otras estampas de los siglos XVI y XVII” y su autor es Paulino García de Andrés.

La presentación del libro comenzar´a las 19:30 horas tendrá en el salón Gerardo Diego del Casino.

Esta obra etnológica presenta algunos hechos de la vida cotidiana en los pueblos de la comarca de Tiermes – Caracena a través de los legajos originales de esa época.

Nos permite conocer mejor el mundo de arrieros, muleteros y ganaderos.

La organización de la Mesta, los alcaldes de cuadrilla, los ganados mostrencos, las cañadas y la trashumancia. La intervención de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres en algunos trabajos y profesiones. Concordias entre pueblos por el aprovechamiento de leñas. Pleitos entre particulares por insultos y entre pueblos por la roturación de tierras y con el señor por cuestiones económicas y fiscales. El tratamiento de la justicia ante el desfloramiento de una mujer. La creación de cátedras y cofradías. Hasta el conflicto que surgió por la apropiación y ocultación del hallazgo de un tesoro.

Acompañarán al autor, además de Jesús de Lózar, secretario de Soria Edita, entidad que organiza el acto, Vicente Sánchez Moltó, cronista oficial de Alcalá de Henares, y el historiador Emilio Ruiz Sastre.