El barrio de Santa Bárbara despedirá agosto con sus fiestas

Viernes, 15 Agosto 2025 12:45

El barrio de Santa Bárbara de Soria despedirá agosto con sus fiestas, que llegarán cargadas de actividades para todas las edades.

Parque infantil, charangas, verbenas, fiesta de la espuma, juegos populares, encierros simulados…son algunas de las actividades incluidas en la programación, que se iniciará en la tarde del 29 de agosto, con el disparo de cohetes para abrir las fiestas.

Campeonato de tanguilla, ludoteca infantil (talleres y juegos infantiles, photocall con Stich, Olaf y Elsa abrirán la tarde festiva, que continuará a las ocho de la tarde con una degustación de migas con chorizo, torrezno y bebida (El precio es de 5 euros para socios y 7 euros para no socios. La venta de tiques se realizará en la oficina de la Asociación hasta el día 25 de agosto).

La orquesta “La Nave” ofrecerá doble sesión de baile y verbena, con toro de fuego en el descanso.

Al día siguiente, 30 de agosto, se podrá disfrutar por la tarde de paseos en caballo y ponis y el espectáculo musical “Bndaval”, en el parque junto al Conservatorio.

Y el 31 de agosto se cerrarán las fiestas por la tarde, con un parque infantil Saltimbanqui, fiesta de la espuma, encierro de toros carretones, salida de cabezudos y pasacalles con “La Zampoña” y concierto de Monopolio, en el parque junto al Conservatorio.

En septiembre será el turno de las fiestas del Casco Viejo, que incluye en su programa, para el 12 de septiembre, el concierto “Casco Viejo Rock”, con la actuación de Guillterm, Arima, Los Ratas Muertas e Involuzion