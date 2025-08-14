El Casino entrega XIII premio "Un Soneto para Soria"
Este mediodía el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia ha acogido la entrega del premio "Un Soneto para Soria" en su XIII edición.
El premio que organiza el Círculo Amistad Numancia ha sido entregado a la poeta Silvia Asensio García.
La poeta después de recibir su caballito de Soria y su libro de poesía ha recitado en público su soneto "Arcos de San Juan de Duero", ganador de este certamen.
Igualmente desde el Círculo Amistad Numancia ha quedado ya convocada la próxima edición del Certamen que cumplirá su XIV edición.
Se podrán presentar sonetos hasta el próximo 23 de abril.