Diputación califica de "éxito rotundo" su participación en Expoesía 2025

Jueves, 14 Agosto 2025 16:01

El Departamento de Cultura de la Diputación de Soria ha realizado un balance muy positivo de su participación en Expoesía 2025, destacando la gran acogida de los ejemplares propios, el interés del público por los autores premiados y la consolidación del proyecto como un referente cultural.

La Diputación de Soria ha vuelto a abrir las puertas de su caseta en la nueva edición de la Feria Expoesía 2025, consolidando una vez más su compromiso con la difusión de la literatura y la poesía.

Durante el evento, los ejemplares en propiedad de la Diputación han registrado una gran acogida, superando incluso los resultados de ediciones anteriores, con un total de 1.100 euros recaudados en ventas.

El interés del público se ha centrado especialmente en una de las obras más demandadas: “Hermano Pulpo”, ganador del Premio de Poesía Leonor 2024, escrito por Miguel Martínez.

La alta demanda ha llevado a que esta edición se declare agotada, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la feria.

Este éxito no se limita únicamente a la cita de Expoesía 2025.

autor, Miguel Martínez, ha participado en diversas ferias literarias nacionales e internacionales, llevando el reconocimiento otorgado por la Diputación de Soria más allá de las fronteras provinciales. Su obra ha sido celebrada por lectores y críticos, consolidando el prestigio del premio y de la propia Diputación como promotora de la literatura contemporánea.

Los ejemplares restantes de las publicaciones de la Diputación se destinarán a servicios bibliotecarios y actos protocolarios de la institución, asegurando que sigan cumpliendo su función de promoción cultural. Además, se ha autorizado al autor la reedición de “Hermano Pulpo” con una editorial comercial, marcando así el cierre oficial de esta primera edición.

Con esta participación, la Diputación de Soria ha resaltado que reafirma su compromiso con la cultura, apoyando tanto a autores locales como a la difusión de la poesía en todas sus formas, y consolidando la Feria Expoesía como un espacio imprescindible para los amantes de la literatura.