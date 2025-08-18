Un centenar de personas disfrutan del primer concierto del ciclo Música en la Concatedral

Lunes, 18 Agosto 2025 08:09

El claustro de la Concatedral de San Pedro ha acogido en la tarde-noche de este domingo el primer concierto del ciclo "Música en la Concatedral", con éxito de público. Más de un centenar de asistentes han acudido a la cita.

El recital ha estado protagonizado por el Dúo Euterpe, formado por Rafael Cacho y Adrián Hernández.

Su actuación ha llenado de armonía y emoción el histórico claustro, en un ambiente íntimo y acogedor que ha realzado la belleza de cada pieza.

Este concierto ha marcado el inicio de un ciclo que, con antecedentes previos a las obras de restauración, se celebra con vocación de consolidarse como una cita cultural de referencia, combinando patrimonio histórico y música en directo en un entorno único.

El Cabildo ha expresado en un comunicado su satisfacción por la respuesta del público y ha agradecido la participación de todos los asistentes, animando a la ciudadanía a seguir disfrutando de los próximos conciertos programados dentro del ciclo.

El próximo concierto será este miércoles, 20 de agosto, a las 21:00 horas.