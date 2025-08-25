La Cámara programa nuevas formaciones para emprendedores dentro de programa España Emprende

La Cámara de Comercio de Soria continúa su compromiso con las personas emprendedoras a través del programa España Emprende, que desde 2023 ha atendido a 324 personas y ha contribuido a la creación de 50 empresas en la provincia.

Solo en lo que llevamos de 2025, la Cámara ha asesorado ya a 50 emprendedores y se han constituido siete nuevas empresas, consolidando así el impacto positivo del programa en el tejido empresarial soriano.

En el ámbito de la formación, España Emprende ha permitido capacitar a 48 personas desde su puesta en marcha, de las cuales 18 han participado en lo que va de 2025.

Dentro de las actividades previstas, la Cámara organiza el próximo 27 de agosto la jornada online Conciliación para emprendedores, en colaboración con Concilia2.

Con una duración de una hora y 30 minutos (de 8:30 a 10:00), la sesión tiene como objetivo sensibilizar a las personas emprendedoras sobre la importancia de integrar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar en sus proyectos empresariales, ofreciendo recursos, herramientas y marcos normativos para lograr un emprendimiento sostenible e igualitario.

Está dirigida a emprendedores, autónomos, responsables de pequeñas empresas y personas desempleadas interesadas en el autoempleo.

Próximas formaciones

Además, la Cámara anuncia dos nuevos cursos gratuitos dentro del programa España Emprende:

Emprendimiento: Análisis de datos con Excel y Power BI

Fechas: 23 de septiembre – 27 de noviembre de 2025

Días: martes y jueves

Horarios: mañanas de 10:00 a 13:00 y tardes de 16:00 a 19:00

Duración: 60 horas

Herramientas empresariales: Creación web con WordPress, tienda online y marketing digital

Fechas: 24 de septiembre – 3 de diciembre de 2025

Días: lunes y miércoles

Horario: de 10:00 a 13:00

Duración: 60 horas

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del correo programasformacion@camarasoria.com, en el teléfono 975 213944 o mediante los formularios disponibles en la Agenda de la web de la Cámara: www.camarasoria.com

El programa España Emprende, financiado por el Fondo Social Europeo, está dirigido a personas emprendedoras y empresarios/as que tengan una idea o proyecto de negocio o que quieran modernizar o ampliar su empresa. Su objetivo es acompañar, asesorar y formar a quienes deseen emprender para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de sus iniciativas.