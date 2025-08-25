Concierto de la Banda Municipal de Música de Soria en La Barriada

Lunes, 25 Agosto 2025 09:18

La Banda Municipal de Música de Soria ofrece este miércoles su último concierto de agosto incluido en el ciclo de verano por los barrios de la ciudad.

El concierto está previsto su inicio a las 19:30 horas, esta vez en La Barriada, en la Plaza de la Iglesia.

Para la ocasión, se ha seleccionado un programa variado, dentro del ciclo de conciertos de verano de “La Banda en los Parques”, de la mano de su director José Manuel Aceña.

Tras este concierto, el ciclo se cerrará en septiembre con dos nuevas citas en los barrios de Los Pajaritos y Santa Bárbara.