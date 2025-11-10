Un cuarteto para la segunda cita musical de otoño de En ViBop

La asociación En ViBop emplaza al segundo concierto de la temporada de otoño, con una velada que promete ser increíble, de la mano de un artista ibicenco afincado en Madrid y en formato cuarteto: Arturo Pueyo Quartet. La cita será este viernes, 14 de noviembre en Pantera Club, a las 20:00 de la tarde.

Con una larga trayectoria como intérprete por toda la geografía española y parte del extranjero, este músico se ha convertido en una referencia del jazz nacional, instaurándose como uno de los clarinetistas más importantes del país.

Sus colaboraciones artísticas son notables por su diversidad de estilos y las figuras con las que participa: Paquito de Rivera, Antonio Serrano, Ernesto Aurignac, Miguel Poveda, Antonio Carmona o Musfata Zair, entre otros muchos.



Arturo Pueyo rompe con la idea preconcebida del clarinete como un instrumento limitado dentro del jazz al swing de los años 30.

Pueyo presentará en Soria su primer disco Derroteros, donde se escuchará un sonido fresco influenciado por el jazz más moderno con toques de raíces latinas o mediterráneas.

Con un fraseo único y expresivo, y unas interesantes composiciones propias, se podrá disfrutar del sonido tanto del clarinete como del clarinete bajo, acompañado por un trío base de lujo de reconocidos músicos: Seir Caneda (piano), Toño de Miguel (contrabajo) y Miguel Benito (batería).



La entrada anticipada en en Giglon (12€ + gastos): enlace aquí.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

- ALTAGRACIA (raíz). Jueves, 27 de noviembre; 20:00. Pantera Club.

Viaje de ida y vuelta de la cantante Miryam Latrece y el diálogo musical junto a dos guitarras.

- BOB SANDS BIG BAND & QUIQUE GÓMEZ Sinatra Xmast!! (jazz): Viernes, 12 de diciembre; 20:30. Palacio de la Audiencia. La mejor big band del país por fin en Soria en formato navidad con Frank Sinatra como excusa.