Seis ofertas laborales para comenzar noviembre en Soria

Lunes, 10 Noviembre 2025 09:11

Si vives en Soria y buscas empleo, esta es tu semana: conoce los sectores con más movimiento laboral.



La provincia de Soria se consolidan como un foco de oportunidades laborales estables en diversos sectores, desde la ingeniería y la logística hasta la atención a la salud y la industria agroalimentaria. Las empresas están buscando perfiles con experiencia que deseen integrarse en proyectos de largo recorrido, muchos de ellos con la promesa de contratos estables y buen ambiente de trabajo.

A continuación, se presentan algunas vacantes recientes que demuestran la actividad del mercado laboral soriano.



McDonald's Soria busca un Empleado/Encargado de Equipo con contrato indefinido a tiempo parcial

McDonald's está buscando una persona para el puesto de Empleado/Encargado de Equipo para su restaurante en Soria, ofreciendo una excelente oportunidad para quienes disfrutan de la atención al cliente, incluso si carecen de experiencia previa. La compañía prioriza la conexión con el cliente a través de una actitud positiva, la satisfacción por el trabajo bien hecho y un fuerte enfoque en el trabajo en equipo dentro de un ambiente laboral dinámico. El puesto cuenta con la ventaja de un contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial, lo que proporciona una base estable y una alta flexibilidad horaria que facilita la conciliación con la vida personal o los estudios.

Oferta vista en el portal de empleo de McDonald's

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://mcdonalds.talentclue.com/es/node/107765210/4590



La Gerencia de Servicios Sociales de Soria busca un enfermero/a para una sustitución

La Oficina de Empleo ha difundido una vacante para Enfermeros de Cuidados Generales que trabajarán en el CAPDI (Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual), una institución que depende directamente de la Gerencia de Servicios Sociales de Soria. Se requiere a un profesional con la titulación de Diplomatura o Grado de Enfermería para cubrir esta importante función de cuidado. La oportunidad es ideal para aquellos que buscan experiencia en el ámbito de los servicios sociales, ofreciéndose un contrato temporal para la sustitución de una baja por incapacidad temporal (IT). El régimen de trabajo es a jornada completa, implicando una distribución de turnos rotativos que incluye mañanas, tardes y noches (M-T-N).

Oferta publicada en Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL)

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285573723829/Empleo



Oportunidad en el sector automoción: se busca administrativo/a para finanzas

Una destacada empresa del sector de la automoción en Soria ha abierto un proceso de selección para incorporar a un Administrativo/a de Apoyo al Departamento Financiero, una figura clave en su gestión interna diaria. El rol es fundamental, ya que incluye el soporte directo al departamento contable en tareas de control, la supervisión de la facturación y pagos, las conciliaciones bancarias y el cuadre de cuentas con clientes y proveedores. Los requisitos fundamentales exigen formación específica en Administración, Finanzas o Contabilidad, combinada con experiencia previa en el ámbito financiero.

Oferta de empleo publicada en la Cámara de Comercio de Soria

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://soriaemplea.camarasoria.com/ofertas/ver/246



Contrato estable y salario con bonus para operario/a de granja porcina en Alconaba

Adecco Selección está gestionando la búsqueda de un Operario/a de Granja para una importante empresa del sector de la alimentación en la localidad de Alconaba, Soria. La vacante está enfocada en el área de maternidad del ganado porcino, por lo que el profesional asumirá funciones esenciales como la asistencia al parto, el cuidado de lechones recién nacidos, el control de la salud de las madres y la desinfección de las instalaciones. Se valorará positivamente la experiencia previa en el sector y la formación en Veterinaria o la rama de Ganadería. El puesto se presenta como una gran oportunidad de estabilidad, ya que se ofrece un contrato estable directo con la empresa y a jornada completa, con un horario continuo de 7:10 a 14:20.

Oferta encontrada en el área de empleo del portal Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-ganadero/operarioa_granja-5228464.htm



SACYR abre una vacante de electromecánico/a para la EDAR de Soria

SACYR, uno de los grupos globales líderes del IBEX 35 en el desarrollo de proyectos de concesiones, ingeniería y servicios, está buscando incorporar un Electromecánico/a para un proyecto clave en Soria: la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). La persona elegida se sumará al equipo para contribuir al mantenimiento y la operación de esta infraestructura esencial, alineándose con el compromiso de la compañía con la calidad y la responsabilidad. Las funciones principales incluyen el seguimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo, la supervisión de equipos y la resolución de averías, con operación directa a través del sistema SCADA. Se requiere tener un Ciclo Formativo de Grado Superior o Medio relacionado con electricidad o mecánica, y demostrar una experiencia mínima de tres años en funciones similares.

Oferta de empleo encontrada en Linkedin

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/4319992299/



Materiales de Construcción Odoricio SL busca mozo/a de almacén indefinido en Soria

Materiales de Construcción Odoricio SL está buscando incorporar a dos personas para el puesto de Mozo/a de Almacén con Carretilla en Soria, ofreciendo una oportunidad de empleo estable y de largo recorrido en el sector. La empresa busca profesionales responsables con al menos un año de experiencia y conocimientos demostrados en el manejo de carretilla elevadora, vehículos de almacén y gestión logística. Las funciones del puesto son variadas, abarcando desde la atención y servicio a clientes en almacén y la preparación de pedidos, hasta la carga y descarga de materiales y el estricto control de inventarios. Se ofrece directamente un contrato de carácter indefinido y a jornada completa, con una retribución competitiva que se sitúa entre 16.000 € y 18.000 € brutos anuales.

Oferta vista en Infojobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/soria/mozo-almacen-con-carretilla/of-ia75d1381604c7cb7a3f140cf9c72dc