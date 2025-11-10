Lunes, 10 Noviembre 2025
Suspendida visita del escritor Ignacio Peyró al Campus Duques de Soria

El Campus de Soria ha confirmado la suspensión de la visita prevista para hoy lunes por el escritor Ignacio Peyró.

Se está buscando ya una fecha alternativa para la visita y las presentaciones de los libros.

Debido a la cancelación del vuelo, San Juan de Puerto Rico-Madrid, en el que tendría que haber viajado el escritor Ignacio Peyró, será imposible llevar a cabo las dos presentaciones de sus libros programadas para este lunes en el Campus de Soria y en el Circulo Amistad Numancia respectivamente.

"Lamentando las molestias, quedamos a la espera de una nueva programación", ha emplazado el Campus.

