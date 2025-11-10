Suspendida visita del escritor Ignacio Peyró al Campus Duques de Soria

Lunes, 10 Noviembre 2025 09:08

El Campus de Soria ha confirmado la suspensión de la visita prevista para hoy lunes por el escritor Ignacio Peyró.

Se está buscando ya una fecha alternativa para la visita y las presentaciones de los libros.



Debido a la cancelación del vuelo, San Juan de Puerto Rico-Madrid, en el que tendría que haber viajado el escritor Ignacio Peyró, será imposible llevar a cabo las dos presentaciones de sus libros programadas para este lunes en el Campus de Soria y en el Circulo Amistad Numancia respectivamente.

"Lamentando las molestias, quedamos a la espera de una nueva programación", ha emplazado el Campus.



