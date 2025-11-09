Proyección de nueve cortometrajes de sección "En Precario", en festival de Soria

Domingo, 09 Noviembre 2025 14:21

Los Cines Mercado proyectan este lunes, 10 de noviembre, a partir de las 18 horas, las nueve obras que concursan en la sección paralela “En Precario”, de la Fundación Jesús Pereda de CCOO del Festival Internacional de Cortos “Ciudad de Soria”.

La Fundación Jesús Pereda de CCOO asume desde 2017 la sección paralela “En Precario” del Festival Internacional de Cortos “Ciudad de Soria”.

Este lunes, 10 de noviembre, se proyectarán todos los trabajos en el Cine Mercado a partir de las 18.00 horas.

La entrada tiene un coste simbólico de un euro.

Siete de los cortometrajes que se proyectarán son españoles: En la más vil ruina, Mounir, Violencia ilegal, Valor capital, Freelance, Traje y tupper y En Línea.

Hay un corto eslovaco titular Profesional Rodic y otro portugués, Two ships.

La sección paralela “En Precario” tiene como objetivo dar visibilidad a la precariedad laboral que sufren muchas personas de la clase trabajadora a través de la proyección de una serie de cortometrajes que abordan esta problemática social desde diferentes puntos de vista.

CCOO ha animado a la ciudadanía a disfrutar de esta tarde de lunes de cine, para corroborar que, año tras año, el Festival de Cortos “Ciudad Soria” sigue mostrando su prestigio después de 27 años.

Además de asumir esta sección, desde el año 2015 CCOO Soria entrega uno de los premios de la sección oficial en la gala de clausura del Festival. lo que demuestra, a su juicio, el compromiso del sindicato con el cine y la cultura, así como el apoyo a Soria para convertirla en un referente de las artes cinematográficas.