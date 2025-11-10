La directora del Museo Numantino inaugura curso académico de UNED-Soria

Lunes, 10 Noviembre 2025 14:10

El Centro Asociado UNED de Soria inaugura este martes el curso 2025-26, con una conferencia impartida por la directora del Museo Numantino, Mariam Arlegui.

La inauguración comenzará a las siete de la tarde, en la sede del centro asociado de la UNED de Soria, en la Casa de la Tierra de la Mancomunidad de los 150 Pueblos.

Licenciada en Prehistoria, conservadora de Museos y directora del Museo Numantino, Arlegui ofrecerá una conferencia sobre el mundo celtibérico.

Al finalizar el acto tendrá lugar una actuación musical del dúo Cafuné.

En la mesa presidencial del acto estarán presentes las siguientes autoridades:

Jesús de Andrés, Vicerrector de Centros Asociados de la UNED.

Enrique Rubio Romero, Vicepresidente cuarto de la Diputación de Soria, que ostenta la Presidencia del Consorcio UNED Soria.

Manuel Salvador Esteban, concejal de deportes del Ayuntamiento de Soria y vicepresidente del Consorcio Universitario.

Francisco Rodrigo Recio, Presidente de la Mancomunidad de los 150 pueblos de la Tierra de Soria y vocal del Consorcio Universitario.

Saturio Ugarte Martínez, director del Centro Asociado UNED de Soria.

Han confirmado su asistencia además diversas personalidades del ámbito político, social y empresarial de la provincia.