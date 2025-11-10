"I Love Branding”, exposición sobre mejores diseños en Castilla y León

Lunes, 10 Noviembre 2025 14:14

La sala de exposiciones de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria acoge la exposición: “I Love Branding”, es una muestra de diseño de identidad desde Castilla y León.

Esta exposición organizada por DIME, la asociación de Diseño de la Meseta, contiene una muestra de destacados trabajos de profesionales de nuestra comunidad, que en la escuela se complementa con los premios nacionales de diseño gráfico: Anuaria, que se otorgaron a dos estudios sorianos que pertenecen a DIME, Estudio Ayllón y Alfonso Plaza.

La muestra se inaugura el próximo miércoles 12 de noviembre a las 12.00 horas, y esta abierta hasta el 15 de enero en horario lectivo.

El diseño de una identidad visual no es simplemente la creación de un logotipo; es el desarrollo de un sistema gráfico integral que aporta coherencia, solidez y personalidad a una marca.

Cada pieza de esta exposición demuestra cómo estas herramientas gráficas se convierten en un vehículo para construir marcas consistentes, creíbles, competitivas y con un impacto duradero. Se quiere poner en valor la importancia de la Identidad Visual Corporativa como piedra angular de cualquier estrategia de comunicación efectiva.

Al recorrer la muestra, el espectador podrá apreciar cómo el diseño va mucho más allá de lo estético. Una identidad visual es un discurso cuidadosamente construido, que refleja valores, conecta con el público y genera emociones.

El trabajo de estas diseñadoras y diseñadores se basa en la habilidad de transformar ideas en narrativas gráficas capaces de aportar significado y valor a cualquier proyecto.

En esta exposición, se pueden ver ejemplos aplicados a una diversidad de contextos: la identidad visual de municipios, productos, campañas específicas, festivales de cine, espectáculos culturales y mucho más.

Cada proyecto evidencia cómo el diseño puede adaptarse para potenciar cualquier propósito, desde lo local hasta lo global.

La riqueza y la variedad de estas propuestas no solo son un testimonio del altísimo nivel creativo que caracteriza al diseño gráfico en Castilla y León, sino también una invitación a descubrir cómo el talento de nuestra región continúa marcando tendencia en el panorama del diseño.

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria abre sus puertas para poner al servicio de la sociedad soriana todo su bagaje artístico y cultural, impulsando desde sus instalaciones, y sobre todo de su sala de exposiciones, un lugar de encuentro y proyección de todas las inquietudes artísticas y creadoras. El horario de apertura al público en general será de lunes a viernes de 10.00h a 14.00h y el miércoles de 17.00h a 19.00h. Los grupos pueden pedir cita previa en el teléfono 975313193.