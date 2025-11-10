Lunes, 10 Noviembre 2025
El proyecto STEM Talent Girl inaugura nuevo curso en Soria

El proyecto STEM Talent Girl inaugura nuevo curso el próximo viernes en Soria. Es una iniciativa que impulsa las vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes y promueve el talento femenino en los ámbitos de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas.

El acto se celebrará el viernes, 21 de noviembre a las 17:00 horas, en la residencia Antonio Machado de Soria. 

Será una oportunidad no solo para participar en el lanzamiento oficial, sino también para conocer de primera mano el proyecto, su funcionamiento y las posibilidades de colaboración entre el ámbito educativo y el empresarial.

Durante la jornada se presentarán los objetivos y actividades del proyecto, así como los testimonios de mentoras y jóvenes participantes que ya forman parte de esta red de talento femenino STEM.

Formulario de inscripción: Inscripciones

El programa, de carácter gratuito, se desarrolla durante ocho meses fuera del horario escolar y está destinado a alumnas que estén cursando ESO, Bachillerato, FP o estudios universitarios.

La idea es acompañar a las niñas a lo largo de todo su itinerario educativo, aunque pueden incorporarse en cualquier curso. 

STEM Talent Girl se estructura en tres subprogramas diseñados en función de la edad y necesidades formativas: 

STEM for Her: para estudiantes de ESO, con el objetivo de ayudarles a descubrir sus talentos, eliminar sesgos y orientar su formación hacia áreas científico-tecnológicas con alta empleabilidad. 

Mentor Women: destinado a alumnas de Bachillerato, que les ofrece orientación personalizada para decidir su futuro académico y profesional. 

Real Work: dirigido a universitarias, las conecta con empresas líderes y les ayuda a dar el salto al mundo laboral. 

El programa cuenta con una nutrida red de mentoras, más de 500 profesionales STEM de distintos ámbitos que guían a las participantes a través de charlas inspiracionales, sesiones de mentoring, actividades prácticas, visitas a su empresa e incluso desarrollando junto a la alumna su propio proyecto de investigación.  

STEM Talent Girl nació hace diez años y ha formado ya a más de 8.000 niñas de toda España.

Tiene 14 sedes físicas: en todas las provincias de Castilla y León (donde se desarrolla en colaboración con la Junta de Castilla y Léon; en Zaragoza, de la mano de Universidad San Jorge; en Valencia, donde se ha implantado de la mano del Ayuntamiento de Valencia y València Innovation Capital; en Málaga, con la participación del Ayuntamiento de Málaga, así como en Madrid, donde este año habrá dos sedes, una para la zona norte y otra para la zona sur.

Además, STEM Talent Girl cuenta con una sede online para las estudiantes que residen en otras provincias.

