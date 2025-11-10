El proyecto STEM Talent Girl inaugura nuevo curso en Soria

Lunes, 10 Noviembre 2025 14:27

El proyecto STEM Talent Girl inaugura nuevo curso el próximo viernes en Soria. Es una iniciativa que impulsa las vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes y promueve el talento femenino en los ámbitos de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas.

El acto se celebrará el viernes, 21 de noviembre a las 17:00 horas, en la residencia Antonio Machado de Soria.

Será una oportunidad no solo para participar en el lanzamiento oficial, sino también para conocer de primera mano el proyecto, su funcionamiento y las posibilidades de colaboración entre el ámbito educativo y el empresarial.

Durante la jornada se presentarán los objetivos y actividades del proyecto, así como los testimonios de mentoras y jóvenes participantes que ya forman parte de esta red de talento femenino STEM.

Formulario de inscripción: Inscripciones

El programa, de carácter gratuito, se desarrolla durante ocho meses fuera del horario escolar y está destinado a alumnas que estén cursando ESO, Bachillerato, FP o estudios universitarios.

La idea es acompañar a las niñas a lo largo de todo su itinerario educativo, aunque pueden incorporarse en cualquier curso.

STEM Talent Girl se estructura en tres subprogramas diseñados en función de la edad y necesidades formativas:

STEM for Her: para estudiantes de ESO, con el objetivo de ayudarles a descubrir sus talentos, eliminar sesgos y orientar su formación hacia áreas científico-tecnológicas con alta empleabilidad.

Mentor Women: destinado a alumnas de Bachillerato, que les ofrece orientación personalizada para decidir su futuro académico y profesional.

Real Work: dirigido a universitarias, las conecta con empresas líderes y les ayuda a dar el salto al mundo laboral.

El programa cuenta con una nutrida red de mentoras, más de 500 profesionales STEM de distintos ámbitos que guían a las participantes a través de charlas inspiracionales, sesiones de mentoring, actividades prácticas, visitas a su empresa e incluso desarrollando junto a la alumna su propio proyecto de investigación.

STEM Talent Girl nació hace diez años y ha formado ya a más de 8.000 niñas de toda España.

Tiene 14 sedes físicas: en todas las provincias de Castilla y León (donde se desarrolla en colaboración con la Junta de Castilla y Léon; en Zaragoza, de la mano de Universidad San Jorge; en Valencia, donde se ha implantado de la mano del Ayuntamiento de Valencia y València Innovation Capital; en Málaga, con la participación del Ayuntamiento de Málaga, así como en Madrid, donde este año habrá dos sedes, una para la zona norte y otra para la zona sur.

Además, STEM Talent Girl cuenta con una sede online para las estudiantes que residen en otras provincias.