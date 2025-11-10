El VIII Ciclo Nacional Cine y Mujeres Rurales cierra ciclo en Golmayo

Lunes, 10 Noviembre 2025 15:14

La VIII edición del Ciclo Nacional Cine y Mujeres Rurales organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) finaliza su recorrido en Golmayo.

“Tierra baja” cuenta la historia de Carmen, interpretada por Aitana Sánchez-Gijón.

La actriz, Goya de Honor 2025, nos mete en esta emotiva historia, que no olvida a la España vaciada, con el papel de una guionista en crisis profesional y sentimental que busca rehacer su vida en el pueblo de Teruel de su familia. Miguel Santesmases dirige y coescribe junto a Ángeles González-Sinde.

El Ciclo de Cine y Mujeres Rurales sigue creciendo y en esta nueva edición se han alcanzado las 470 localidades participantes, de las 17 Comunidades, con al menos una proyección en cada una de las 50 provincias españolas.

El ciclo es una muestra de cine itinerante en la que se proyectan películas protagonizadas por mujeres que viven en el medio rural.

Se celebra anualmente en torno al 15 de octubre, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, durante los meses de octubre y noviembre.

El objetivo de esta iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2018 es visibilizar la labor que realizan las mujeres que viven en el medio rural, e invitar a la reflexión sobre la importancia de estas zonas a través del cine, destacando el papel vertebrador, social y económico de las mujeres y propiciando la comprensión y la complicidad entre los habitantes de pueblos y ciudades.

Se trata de un proyecto pionero, plenamente consolidado a lo largo de estas ocho ediciones, que en 2024 alcanzó a más de 60.000 espectadores, y que busca generar un impacto cultural y social significativo en las zonas rurales de España.

Este trabajo es posible gracias a la colaboración con filmotecas regionales, residencias de mayores, institutos, asociaciones, colectivos culturales, fundaciones y entidades locales, cuyo compromiso es fundamental para fortalecer el tejido social y cultural de las zonas rurales.