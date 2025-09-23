Toom Pak regresa a Soria para ofrecer varias sesiones de conciertos para escolares
El Otoño Musical Soriano acoge, en las jornadas de mañana miércoles 24 y jueves 25 de septiembre cuatro funciones del espectáculo para escolares ReciclArt School de la compañía Toom Pak.
Con dos sesiones, a las 9:45 horas y a las 11:30 horas, estudiantes de tercero y sexto de primaria de colegios de Soria y provincia llenarán la Audiencia en la primera jornada y, el jueves 25, será el turno de los alumnos de segundo, tercero y cuarto de la ESO de institutos de Soria capital.
La compañía Toom Pak ha apostado desde sus inicios por la música como lenguaje, por el reciclaje como propuesta social y por la diversión como medio de vida desde que iniciaran su andadura en 2003.
A través de este espectáculo ReciclArt School, Toom-Pak pretende aunar estos tres pilares transmitiendo a los más jóvenes el aprovechamiento de los residuos mediante la expresión musical y promoviendo su reutilización, como si fuera un juego: a la vez que se fomenta su creatividad, toman conciencia de los problemas ecológicos de nuestro entorno.
En un momento como el actual, es fundamental hacer partícipes a las nuevas generaciones de la importancia de la reutilización de residuos para transformarlos en nuevas materias primas (reciclaje), para favorecer el consumo responsable (reducción) y para desarrollar el ingenio y la imaginación en su aprovechamiento (reutilización).
Por otro lado, hoy sabemos que la expresión musical es indispensable para que el niño consiga un completo y correcto desarrollo dentro de los ámbitos psicomotor, estético, creativo y lingüístico.
El espectáculo para escolares ReciclArt School acogerá cerca de 2200 escolares en las mañanas del miércoles 24 y jueves 25 de septiembre.
Grupos de alumnos de 3º y 6º de primaria y de 2º, 3º y 4º de la ESO de centros educativos de Soria capital y provincia llenarán las cuatro funciones.
Programa:
Miércoles, 24 de septiembre. Jueves, 25 de septiembre. C. Palacio de la Audiencia
Horario concertado con centros escolares: 9:45h y 11:30h
RECICLART SCHOOL
Compañía Toom Pak