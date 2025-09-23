Empleo en Soria: vacantes activas esta semana

Martes, 23 Septiembre 2025 13:02

Soria y su provincia presentan esta semana una gama de ofertas laborales en sectores variopintos como el turismo, la hostelería, el comercio, la logística y los servicios.

Tanto si estás buscando un trabajo estable como si te interesa una opción temporal, encontrarás oportunidades para perfiles diversos, con o sin experiencia.

A continuación, recopilamos algunas de las propuestas de empleo más interesantes disponibles actualmente en Soria y su área metropolitana:

Mercadona busca personal de supermercado en Soria

Se buscan distintos perfiles para trabajar en supermercados de Soria con contrato temporal. Se ofrece formación remunerada, horarios conocidos con antelación y varias modalidades de jornada: completa (40h, 1.685€ brutos/mes), parcial de 20h (843€) o 15h (632€). Los turnos pueden ser rotativos o fijos, con jornadas de 2 a 5 días según la necesidad. Ideal para personas dinámicas y con orientación al cliente.

La oferta de empleo ha sido publicada por Mercadona

Aquí la URL para comprobar que está disponible la vacante: https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/JobDetail/Personal-de-supermercado/266462

Administrativo/a de logística en sector del cartón

Empresa del sector del cartón busca administrativo/a para su departamento de logística. Funciones: gestión de cargas de camión, coordinación con transportistas, control de almacén, organización de carretilleros y apoyo administrativo. Se requiere al menos 1 año de experiencia, FP2 relacionada y manejo de Office 365. Contrato de oficina, salario a negociar. Se valoran organización, resolución y capacidad de coordinación.

La oferta es publicada por la Cámara de Comercio de Soria

Aquí la URL para comprobar que está disponible la vacante: https://soriaemplea.camarasoria.com/ofertas/ver/236

Oferta de empleo: Terapeuta Ocupacional en Almazán (Soria)

SANIVIDA incorpora un Terapeuta Ocupacional para la Unidad de Convivencia Las Tres Encinas en Almazán (Soria). Contrato indefinido, jornada parcial de 20h semanales con horario flexible de lunes a viernes. Se requiere grado en Terapia Ocupacional, experiencia mínima de 1 año y conocimientos en geriatría. Funciones centradas en actividades de rehabilitación, psicomotricidad, ocio y apoyo a personas dependientes. Salario según convenio e incorporación inmediata.

Esta oferta está publicada en el portal Tablondeanuncios.com

Aquí la URL para comprobar que está disponible la vacante: https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-medicos/terapeuta_ocupacional_para_unidad_de_convivencia_las_tres_encinas_almazan_soria-5078424.htm

Oferta de empleo: Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Soria

Quirónprevención busca Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales para su delegación en Soria. Contrato indefinido, jornada completa de lunes a viernes (07:30-15:15). Funciones: integración de la prevención en cartera de clientes, evaluaciones de riesgos, planes preventivos, formación en PRL y elaboración de informes. Requisitos: titulación universitaria (Ingeniería, Arquitectura, Química o similar), Máster en PRL, vehículo propio y carnet de conducir. Se ofrece salario de mercado y amplios beneficios sociales y formativos.

La oferta es publicada por Quirón Prevención

Aquí la URL para comprobar que está disponible la vacante: https://empleo-grupoquironsalud.talentclue.com/es/node/119586077/4590

Oferta de empleo: Camarero/a en el Parador de Soria

El Parador de Soria selecciona camarero/a para su área de restauración. Se requiere ESO, titulación en APPCC, nivel de inglés B2 y al menos 1 año de experiencia. Se valorará formación en hostelería y conocimientos de otros idiomas. Funciones: atención en comedor y buffet, coordinación con cocina, servicio en sala y room service, asegurando una experiencia de calidad a los clientes.

El empleo lo publica el Grupo Paradores

Aquí la URL para comprobar que está disponible la vacante: https://paradoresempleo.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=3215131

Oferta de empleo: Topógrafo/a en Adiante Infraestructuras, Soria

Adiante Infraestructuras busca un/a Topógrafo/a de campo o Jefe Topógrafo en San Esteban de Gormaz (Soria). Se requiere grado en Topografía o Ingeniería Técnica, al menos 3 años de experiencia, preferiblemente en obras hidráulicas, y conocimientos en cartografía, mediciones, nivelación y planos de construcción. Contrato indefinido a jornada completa. Salario según la valía del candidato.

El empleo está publicado en InfoJobs

Aquí la URL para comprobar que está disponible la vacante: https://www.infojobs.net/san-esteban-de-gormaz/topografo/of-i81c8e5df884d5a8df9651580579c21