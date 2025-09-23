Ceña pide coherencia a Serrano en sus reivindicaciones en el Día de la Provincia

Martes, 23 Septiembre 2025 12:55

Soria ¡Ya! ha valorado el reciente discurso del presidente de la Diputación, Benito Serrano, durante el Día de la Provincia en Ólvega, donde éste pidió "justicia para vivir, no para sobrevivir". El movimiento ciudadano pedido coherencia a Serrano en sus reivindicaciones.

La plataforma comparte esta idea, la misma que "llevamos defendiendo durante más de dos décadas", ha señalado el procurador Ángel Ceña.

No obstante, ha apuntado que el discurso de Serrano es selectivo ya que "solo alza la voz en una dirección, hacia el oponente, pero nunca hacia la suya".

Según Soria ¡Ya!, Serrano utiliza esta reivindicación únicamente para criticar a sus adversarios políticos, "pero permanece en silencio cuando se trata de la Junta de Castilla y León y del Partido Popular». Para la plataforma, el ejemplo más claro de esta incoherencia son las ayudas al funcionamiento.

En este sentido, Soria ¡YA! cuestiona si Serrano ha exigido su aplicación a la Junta de Castilla y León, a pesar de que ésta tiene competencias para hacerlo.

La plataforma también se ha preguntado si el presidente de la Diputación ha reprochado alguna vez al PP el rechazo de propuestas beneficiosas para Soria en las Cortes, incluyendo las de Soria ¡Ya! y otros grupos parlamentarios.

«La respuesta a estas preguntas es un rotundo “no”", ha asegurado.

Soria ¡Ya! ha defendido que la reivindicación no debe ser "unidireccional en función del color político ni estar dictada por el "cálculo electoral".

La diferencia, han explicado, es que la plataforma ciudadana reivindica para la provincia sin importar quién esté al frente de cada administración.

Sin embargo, a pesar de las críticas, Soria ¡Ya! ha celebrado que Serrano haya asumido parte de su discurso reivindicativo, "lo que demuestra que la voz de Soria ¡YA! influye en el debate político de la provincia, aunque digan lo contrario".