Organizaciones Saludables promueven la importancia del sueño en el ámbito laboral

Martes, 23 Septiembre 2025 14:28

La alianza formada por FOES, FAE Burgos, FER La Rioja, SEA Álava y CEOE-CEPYME Cantabria, a través de su proyecto Organizaciones Saludables, continúan impulsando iniciativas dentro del área de bienestar y promoción de la salud en las empresas, en esta ocasión con nuevo webinar organizado por la organización empresarial cántabra.

‘Sueño Corporativo: bienestar, productividad y seguridad laboral’ es el título de esta nueva formación que tendrá lugar de forma online mañana miércoles 24 de septiembre de 09:30 horas a 11:00 horas.

Según el I Barómetro de Salud Mental en el Tejido Empresarial de Cantabria, el 50 por ciento de los trabajadores presenta problemas para conciliar el sueño, mientras que un 34,5 por ciento no logra desconectar al terminar su jornada.

El objetivo de esta jornada es concienciar sobre la importancia de prestar atención a la calidad del sueño y del descanso del pilar más importante en las empresas, sus trabajadores.

El sueño saludable no solo repercute directamente en el bienestar personal, sino que constituye una inversión en productividad, al favorecer el rendimiento, reducir el absentismo y minimizar el riesgo de accidentes laborales.

Esta sesión formativa está destinada a quienes apuestan por implementar programas de bienestar en el entorno laboral, promoviendo hábitos saludables en sus equipos de trabajo, favoreciendo su salud y su motivación lo que repercute directamente en el rendimiento y productividad de la organización.

El Doctor Joaquín Durán-Cantolla, médico neumólogo y experto en trastornos del sueño, director de la Unidad de Trastornos del Sueño de la Clínica Eduardo Anitua en Vitoria, y Silvia Oceransky, especialista en transformación cultural y salud laboral, serán dos de los ponentes de primer nivel de este webinar.

Junto a ellos, Roberto Ruiz Ruiz, Human Resources Business Partner / PRL de Quinton Biotech Labs, compañía pionera en el modelo de bienestar corporativo, expondrá un ejemplo práctico sobre la aplicación de hábitos de higiene del sueño en el entorno laboral.

Para participar en la jornada es imprescindible inscribirse previamente en la web de FOES (www.foes.es).