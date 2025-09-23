Tres nuevas adquisiciones para colección de Centro Nacional de Fotografía de Soria

Martes, 23 Septiembre 2025 19:42

El Gobierno de España, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, ha adjudicado tres contratos destinados a la adquisición de obras de fotografía contemporánea que se incorporarán a los fondos del Centro Nacional de Fotografía (CNF) de Soria.

Las tres operaciones, publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, suman una inversión total de 55.260 euros y permiten que el nuevo centro cuente en su colección con obras de tres de los autores más reconocidos en el panorama fotográfico español actual: Chema Madoz, Joan Fontcuberta y Jorge Yeregui.

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes continúa de este modo dotando al centro de una colección de calidad, diversa y representativa, que permitirá cumplir con su doble objetivo: preservar el legado fotográfico español y acercar a la ciudadanía las propuestas más relevantes de la creación contemporánea.

El primero de los contratos adjudicados corresponde a la adquisición de una obra de Chema Madoz (Madrid, 1958), Sin título, 2012. La pieza ha sido adquirida a la galería Elvira González, S.L., por un importe de 16.650 euros.

Madoz, Premio Nacional de Fotografía en el año 2000, es uno de los creadores más reconocidos de la escena contemporánea gracias a su estilo inconfundible, que transforma objetos cotidianos en metáforas visuales. Su inclusión en el fondo del Centro Nacional de Fotografía refuerza la apuesta por contar con obras icónicas que contribuyen a prestigiar la colección y a proyectar la creación española en el ámbito internacional

La segunda adjudicación, con un importe de 25.300 euros, permite incorporar al Centro un conjunto de 10 fotografías de Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955), pertenecientes a la serie eHerbarium.

Se trata de impresiones realizadas mediante técnica giglée con tinta ultrachrome sobre papel Hannemühle Museum Etching, adquiridas directamente al propio autor.

Fontcuberta, reconocido en España e internacionalmente con galardones como el Premio Nacional de Fotografía (1998) y el Premio Hasselblad (2013), es uno de los fotógrafos nacionales de mayor proyección mundial. Su obra se caracteriza por la reflexión crítica sobre la verdad, la ficción y el poder de la imagen.

La llegada de esta serie al Centro Nacional de Fotografía supone un paso decisivo en la conformación de un discurso contemporáneo y plural en torno al medio fotográfico.

La tercera adquisición corresponde a una producción de Jorge Yeregui (Santander, 1975), titulada El herbario. Fondation Cartier. [Díptico de la serie Paisaje Mínimos], realizada en París en 2010. La obra ha sido adquirida a la galería Alarcón Criado, S.L., por un importe de 13.310 euros.

Yeregui pertenece a una generación de fotógrafos que investigan los vínculos entre territorio, paisaje y memoria. El CNF ofrecerá al público con esta adquisición una mirada renovada sobre la relación entre arte, naturaleza y espacio urbano.