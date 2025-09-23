Seminario “Demencias: Comprender para Cuidar Mejor”, en el CREDEF

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, inaugura el jueves, a las 9:00 horas, en el Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia (CREDEF), el seminario “Demencias: Comprender para cuidar mejor”, una iniciativa dirigida a familiares de personas con demencias, cuidadores y profesionales del ámbito sociosanitario.

La jornada, organizada por este centro del Gobierno de España y dependiente del IMSERSO (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030), se desarrolla este jueves, 25 de septiembre, de 9:00 a 14:00 horas en la sede del centro, en la calle Enrique Pascual Oliva, número 7 de Soria.

El curso tiene como objetivo dar a conocer y comprender mejor las diferentes tipologías de demencia, sus efectos y el impacto que generan tanto en los pacientes como en sus familias y entornos cercanos.

También busca informar acerca de los factores que intervienen en la aparición y desarrollo de síntomas psicológicos y conductuales, así como ofrecer herramientas prácticas para abordarlos de manera adecuada.

El programa del seminario incluye distintos bloques de contenidos: Las tres dimensiones que conforman la demencia (funcional, cognitiva y psicoconductual). Herramientas para entender el proceso, dirigidas a familiares y profesionales. Estrategias de comunicación con personas con demencia y en contextos clínicos. Concepto y clasificación de los síntomas psicológicos y conductuales, con pautas de detección, abordaje y apoyo. Medidas de apoyo judiciales aplicables en caso de Alzheimer y otras demencias.

La docente del curso es Lucía Guzmán Picazo, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y con una amplia trayectoria en neuropsicología y atención a personas con daño cerebral y demencias.

Compromiso con la calidad de vida y la cohesión social

El CREDEF de Soria se ha consolidado como espacio de referencia estatal en la atención a la dependencia, con programas de investigación aplicada, formación de profesionales y difusión de buenas prácticas.

La inscripción estará abierta hasta completar el aforo. Puede realizarse enviando email a credef@imserso.es o contactando con el centro en el teléfono 975244112. También existe un formulario disponible en la web https://credef.imserso.es/.