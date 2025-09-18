Tierraquemada recreará “La vida y la guerra” en el Museo Arqueológico de Madrid

Jueves, 18 Septiembre 2025 20:57

La asociación cultural celtibérica Tierraquemada recreará este sábado en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, "La vida y la guerra", en el marco de la exposición temporal "Alas para la guerra. Aratis y la Celtiberia", que se inauguró el pasado 24 de junio.

Con esta puesta en escena mostrará al público cómo vivían los arévacos y los celtíberos: su día a día, sus costumbres, su armamento y sus tácticas de combate.

Será una oportunidad para acercar, de una manera didáctica e inmersiva, la historia que las piezas de la exposición cuentan desde las vitrinas.



En esta recreación participarán unas 60 personas de Tierraquemada, un despliegue que para la asociación supone un orgullo y una gran responsabilidad.

Al mismo tiempo, es una oportunidad única para enseñar el trabajo que realiza como asociación desde hace más de 20 años y para dar a conocer Numancia, Garray y toda la provincia de Soria en un escenario de relevancia nacional.



La representación tendrá lugar a las 13:00 horas frente a las esfinges del Museo.

En caso de lluvia, se trasladará al salón de actos.

Será una actividad abierta a todos los públicos, gratuita y con una duración aproximada de 40 a 45 minutos.



"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Museo Arqueológico Nacional por confiar en nosotros y darnos esta oportunidad, que nos permite llevar la memoria de Numancia y de la Celtiberia hasta el corazón de Madrid", ha señalado en un comunicado.

ENLACE A VÍDEOS: https://we.tl/t-kwQTOKPik4