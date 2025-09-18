Tierraquemada recreará “La vida y la guerra” en el Museo Arqueológico de Madrid
La asociación cultural celtibérica Tierraquemada recreará este sábado en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, "La vida y la guerra", en el marco de la exposición temporal "Alas para la guerra. Aratis y la Celtiberia", que se inauguró el pasado 24 de junio.
II Encuentro Empresarial de la Cámara para fortalecer la cooperación entre empresas
ASOHTUR abre plazo de inscripción para XVII Semana de la Tapa Micológica
Con esta puesta en escena mostrará al público cómo vivían los arévacos y los celtíberos: su día a día, sus costumbres, su armamento y sus tácticas de combate.
Será una oportunidad para acercar, de una manera didáctica e inmersiva, la historia que las piezas de la exposición cuentan desde las vitrinas.
En esta recreación participarán unas 60 personas de Tierraquemada, un despliegue que para la asociación supone un orgullo y una gran responsabilidad.
Al mismo tiempo, es una oportunidad única para enseñar el trabajo que realiza como asociación desde hace más de 20 años y para dar a conocer Numancia, Garray y toda la provincia de Soria en un escenario de relevancia nacional.
La representación tendrá lugar a las 13:00 horas frente a las esfinges del Museo.
En caso de lluvia, se trasladará al salón de actos.
Será una actividad abierta a todos los públicos, gratuita y con una duración aproximada de 40 a 45 minutos.
"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Museo Arqueológico Nacional por confiar en nosotros y darnos esta oportunidad, que nos permite llevar la memoria de Numancia y de la Celtiberia hasta el corazón de Madrid", ha señalado en un comunicado.
ENLACE A VÍDEOS: https://we.tl/t-kwQTOKPik4