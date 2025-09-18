ASOHTUR abre plazo de inscripción para XVII Semana de la Tapa Micológica

Jueves, 18 Septiembre 2025 20:53

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) ha abierto el plazo de inscripción para participar en la XVII Semana de la Tapa Micológica, que se celebrará en Soria del 14 al 23 de noviembre.

Durante estas fechas, los bares y restaurantes de la provincia volverán a convertirse en escaparate de la creatividad culinaria de los hosteleros sorianos.

Para los establecimientos, participar en la Semana de la Tapa Micológica supone una oportunidad única de dar visibilidad a su cocina, fidelizar clientes y atraer nuevos públicos, además de asociar su marca a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía soriana: las setas.

Las creaciones presentadas entrarán a concurso y competirán, como en años anteriores, en las cuatro categorías abiertas en la convocatoria: Mejor Tapa Micológica Provincial, Mejor Tapa Micológica Popular, Mejor Tapa Micológica Mediterránea y Mejor Calidad en el Servicio.

En la pasada edición, los establecimientos participantes sirvieron más de 35.000 tapas, consolidando a la provincia como destino gastronómico ligado a la riqueza de sus montes.

Los interesados en participar podrán formalizar su inscripción en las oficinas de la agrupación (FOES, calle Santa María, 5 – 1ª planta, Soria) o enviando la ficha correspondiente por correo electrónico a asohtur@asohtur.com.

El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre a las 14:00 horas.

En esta edición, las bodegas sorianas de la Ribera del Duero: Agoris, Castillejo de Robledo, Dominio de Atauta, Rudeles y Viñedos y Bodegas Gormaz colaboran nuevamente con sus vinos, que serán los recomendados para acompañar las tapas.

ASOHTUR cuenta en la organización de esta XVII Semana de la Tapa Micológica con la colaboración de Diputación Provincial de Soria, Ayuntamiento de la capital, Caja Rural y Fundación de Caja Rural de Soria y CIFP La Merced.