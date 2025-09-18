II Encuentro Empresarial de la Cámara para fortalecer la cooperación entre empresas

Jueves, 18 Septiembre 2025 21:06

La Cámara de Comercio de Soria organiza el II Encuentro Empresarial del Club Cámara, una cita dirigida a sus socios con el objetivo de favorecer el networking en un ambiente relajado, fomentar las sinergias entre empresas y generar espacios para compartir ideas, proyectos e inquietudes comunes.

El encuentro tendrá lugar el 23 de septiembre a las 19:00 horas en el Hotel San Francisco, y contará con una cata de vinos de Soria y un cóctel-networking, que servirán como escenario para impulsar el diálogo, la colaboración y la creación de oportunidades de negocio entre las empresas participantes.

Con esta iniciativa, el Club Cámara continúa reforzando su programa de actividades orientadas a dinamizar el tejido empresarial soriano, ofreciendo a los socios un espacio exclusivo para la conexión y el crecimiento conjunto.

Además de propiciar contactos comerciales y profesionales, el encuentro quiere ser también un foro en el que las empresas puedan poner en común temas de gran relevancia que afectan al conjunto del tejido empresarial, como son la escasez de mano de obra, el acceso a la vivienda o las dificultades para atraer y retener talento en la provincia.

Compartir estas inquietudes permitirá identificar posibles soluciones conjuntas y reforzar la cooperación empresarial.

Este segundo encuentro se organiza tras el éxito que supuso el primero, un ronqueo de atún acompañado de catas de vino y cerveza sorianos, que tuvo una gran acogida entre los socios y que también tuvo lugar en el Hotel San Francisco en el mes de mayo del pasado año.

Participarán más de 150 empresarios y empresarias asociados al Club Cámara que tendrán oportunidad de asistir a esta cita para compartir, aprender y crecer juntos, afrontando de manera colectiva los retos más importantes de nuestro tejido empresarial.