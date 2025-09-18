“Se vende cultura", exposición con obras de internos del Centro Penitenciario de Soria

Jueves, 18 Septiembre 2025 21:09

El subdelegado del Gobierno en Soria ha visitado esta mañana, acompañado por Alba Bartolomé, directora del Centro Penitenciario de Soria, y por Gloria Gonzalo, concejala de Igualdad y de Cultura del Ayuntamiento de Soria, la exposición “Se vende cultura”, una muestra de trabajos artísticos realizados por personas internas que puede verse en el Espacio Alameda hasta el 15 de octubre.

La iniciativa forma parte del programa de actividades organizado en el Centro con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, y busca abrir un puente entre el interior y el exterior, acercando a la comunidad las obras creadas en el ámbito penitenciario.

La muestra reúne piezas elaboradas con distintas técnicas y formatos (pintura, dibujo, collage, fotografía y propuestas mixtas) surgidas de los talleres de educación social y cultural desarrollados durante los últimos meses.

Todo el proceso se ha trabajado en torno a la figura y a la obra de Antonio Machado y, muy especialmente, a Campos de Castilla, como vehículo para la reflexión personal y colectiva.

A través de sus poemas, las personas participantes han debatido sobre alegrías, preocupaciones, anhelos y esperanza, y sobre el vínculo del poeta con Soria, que constituye un patrimonio emocional compartido por el conjunto de la ciudadanía.

El programa incluye, además del club de lectura impulsado por personas internas, diversas acciones de dinamización cultural: presentaciones y encuentros en torno a la reedición del libro “Campos de Castilla y otros universos machadianos” del fotógrafo soriano César Sanz, así como el visionado de materiales audiovisuales relacionados con la ruta machadiana.

De forma complementaria, se han planificado salidas guiadas a espacios emblemáticos de la ciudad vinculados a la vida y a la memoria del poeta, como el Instituto Antonio Machado, el Olmo Viejo, el Cerro del Mirón, Cuatro Vientos, la Plaza Mayor o el Cementerio, para reforzar el aprendizaje y el apego al territorio.

Exposición

Durante el recorrido por la exposición, el subdelegado del Gobierno ha destacado el valor de estas iniciativas, que reivindican la cultura como derecho y como herramienta pedagógica para la reinserción y la reeducación de las personas privadas de libertad.

En la misma línea, la directora del Centro ha subrayado que los proyectos culturales favorecen el desarrollo personal, estimulan la creatividad y contribuyen a la (re)inclusión social, a la vez que ayudan a eliminar estigmas y a fortalecer la vinculación con la comunidad.

“Se vende cultura” es una invitación a mirar el Centro Penitenciario como un espacio de aprendizaje y de creación.

La exposición, abierta a visitas en el Espacio Cultural Alameda de la Dehesa hasta el 15 de octubre, permite reconocer el esfuerzo de quienes participan en los talleres y el compromiso del personal que los impulsa, y se enmarca en una colaboración que aúna educación, cultura y memoria en torno a la figura de Antonio Machado.

Como recordatorio de ese legado, resuenan sus versos: “Hoy es siempre todavía”; una llamada a aprovechar el presente, cumplir las promesas y construir oportunidades.

Latorre ha agradecido ”la implicación del Centro Penitenciario, del Ayuntamiento de Soria y de las y los profesionales y entidades que han hecho posible este programa”, y ha reafirmado su apoyo a “las iniciativas culturales de impacto social que, desde la cercanía, fortalecen la convivencia y proyectan la mejor imagen de nuestra provincia. Porque la cultura no se suspende tras los muros: se comparte, se aprende y se transforma en una vía de futuro para todas las personas”.