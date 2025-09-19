La Diócesis presenta la Programación Pastoral 2025-2026

Viernes, 19 Septiembre 2025 07:15

La Diócesis de Osma-Soria ha presentado oficialmente la Programación Pastoral para el curso 2025-2026.

En el contexto del Jubileo convocado por el papa Francisco bajo el lema “Peregrinos de esperanza”, la programación ofrece una propuesta sencilla y abierta que no pretende ser un documento cerrado ni un plan técnico, sino un instrumento vivo para caminar juntos.

El lema elegido para este curso (“Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos”, 1Jn 1,3), marca el rumbo en el que no se trata de teorías ni de discursos, sino de vida, de experiencia y de esperanza comunicada. La Programación se articula en torno a tres grandes objetivos que son también tres caminos:

La conversión personal y misionera, para pasar de una pastoral de conservación a una pastoral de salida, abierta, acogedora y fraterna. La iniciación y formación en la fe, para acompañar procesos que ayuden a crecer como discípulos de Jesús, desde la infancia hasta la madurez, con paciencia y cercanía. La renovación de las estructuras evangelizadoras, para que sean verdaderamente misioneras, más ágiles, más corresponsables y más atentas a los pobres y excluidos.

Estos objetivos se concretan en iniciativas muy diversas: la reflexión sobre la iniciación cristiana, la catequesis familiar, el acompañamiento a quienes sufren rupturas matrimoniales, el impulso de la pastoral juvenil y vocacional, la creación de comunidades parroquiales vivas, la renovación de consejos y estructuras, la apertura de templos como espacios de acogida, o el compromiso social a través de Cáritas, Manos Unidas y tantas otras realidades.

Para el vicario general, Gabriel Ángel Rodríguez, “lo importante, sin embargo, no son sólo las propuestas, sino el espíritu con que llevarlas adelante” ya que “la Programación invita a vivir una Iglesia en comunión, donde cada persona, cada parroquia, cada movimiento y cada delegación se sienta llamada a participar activamente”. Invita a crecer en corresponsabilidad, reconociendo que todos, ministros ordenados, laicos y consagrados, tienen un papel insustituible en la misión.

Con esta programación, la Diócesis de Osma-Soria quiere seguir avanzando con paso firme y humilde en el camino de la conversión pastoral.

Busca ser una Iglesia que escucha, que discierne, que acompaña, que anuncia y que sirve. Una Iglesia que no se conforma con mantener lo que ya existe, sino que se deja interpelar por la realidad y busca responder con creatividad y fidelidad al Evangelio.