Soria Talent trae el espectáculo de sus ganadores

Viernes, 14 Abril 2023 07:28

Baile, canto, música y magia serán los protagonistas de ‘Soria Talent. El Espectáculo’, que acogerá el Centro Cultural Palacio de la Audiencia el jueves 20 a las 20.00 horas.

El evento, que reúne a los ganadores de las tres ediciones de Soria Talent, así como a la de Soria Talent Home Edition y a tres de los finalistas, mostrará el mejor talento de Soria y el público podrá comprobar la evolución de los participantes desde su primera aparición en el formato.

Paula Martínez (compositora, guitarrista y cantante ganadora de la primera edición), Lorcas (cantante ganador de la segunda edición), Ángela Viamonte (cantante ganadora de la tercera edición), Pedro Galán (mago elegido como Premio del Público en la tercera edición), Nuria Peter (joven cantante ganadora de ‘Soria Talent Home Edition’), Innovaction (grupo de baile finalista de la primera edición), Paula Oliver (cantante finalista de la primera edición) y el trío músico-vocal Caelia (cantantes y músicos finalistas de la tercera edición) serán los encargados de deleitar al público.

En ‘Soria Talent. El Espectáculo’ se escucharán, entre otras, versiones de ‘Rolling in the deep’ de Adele, ‘Colgando en tus manos’ de Carlos Baute y Marta Sánchez, ‘Back to black’ de Amy Winehouse, ‘Flowers’ de Miley Cyrus o ‘I will survive’ de Gloria Gaynor interpretadas por los diferentes cantantes participantes, además de los impresionantes números preparados por los bailarines de Innovaction y del mago Pedro Galán.

“Va a ser un espectáculo de gran calidad, muy completo. Estamos trabajando en un gran show, un evento en el que los artistas puedan mostrar su talento al 100%, su evolución y también un espectáculo que el público no olvide. Le estamos poniendo mucho cariño y mucho trabajo para que todos, tanto asistentes como artistas, disfruten al máximo de ‘Soria Talent. El Espectáculo’, ha asegurado el promotor de esta iniciativa cultural, Iván Manrique de TASO Producciones.

A través de ‘Soria Talent. El espectáculo’ se quiere “poner en valor” a quienes han pasado por las tres primeras ediciones de Soria Talent, “conocer qué ha cambiado en sus vidas desde que participaron en él y darles de nuevo la oportunidad de subir al escenario más importante de Soria”.

La gala estará conducida por la actriz soriana Inés Andrés y será un “show único” que contará con “diversas sorpresas”.

Una de ellas será la actuación conjunta de todos los artistas, que servirá como broche de oro a una gala en la que el talento soriano de mayor calidad será de nuevo el gran protagonista.

Todavía quedan entradas a la venta para poder disfrutar de esta puesta en escena con la que se pretende “sorprender, emocionar, reír, llorar, cantar y, sobre todo, conseguir que el público disfrute”. Pueden adquirirse a través de https://entradas.soria.es/ a un precio de diez euros.