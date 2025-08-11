Motorista herido tras golpear un corzo su motocicleta en N-122

Lunes, 11 Agosto 2025 09:40

Un motorista ha resultado herido de gravedad tras sufrir este domingo un accidente de tráfico en la carretera nacional N-122, por la irrupción de un corzo en la calzada.

Según han explicado fuentes del 1-1-2 Emergencias, el accidente se ha registrado a las 10:35 horas de este domingo, en la N-122, a su paso por el término municipal de Torreblacos, en dirección a El Burgo de Osma.

El motorista, de 36 años, ha caído a la calzada, en el kilómetro 194 de la N-122, tras golpear un corzo la motocicleta.

El motorista ha resultado herido de gravedad y se encuentra actualmente ingresado en el hospital Santa Bárbara de Soria.

Por otra parte, esta noche ha resultado sin incidentes importantes, salvo un accidente en la calle Eduardo Saavedra, en Soria, a la altura del número 36.

Ha habido una colisión entre un turismo y una grúa y un varón de unos 50 años ha sido atendido.

Ayer domingo, un accidente de tráfico en la autovía A-15 entre Medinaceli y Soria se ha saldado con cuatro heridos.

Los hechos se han registrado a las 15.53 horas en el kilómetro 14, en el término municipal de Alcubilla de las Peñas en sentido Soria .

El accidente ha consistido en la salida de la vía de un coche.

Los cuatro ocupantes del vehículo han resultado heridas aunque conscientes y han podido salir del coche