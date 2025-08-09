Rescatado varón herido en ruta senderista desde Soria a Los Rábanos

Sábado, 09 Agosto 2025 14:42

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido esta mañana el rescate de un varón, de 63 años, tras resultar herido al sufrir una caída cuando realizaba una ruta en la zona de Casas de Valhondo, en Soria.

El rescate ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 10:37 horas informando de que un varón de 63 años había resultado herido al sufrir una caída cuando realizaba una ruta por un camino paralelo al río Duero que va desde Soria hasta Rábanos, en la zona de Casas de Valhondo.

El herido se había golpeado en la cabeza y se había lesionado una pierna.

En esos momentos se encontraba acompañado por otras tres personas en una zona de difícil acceso para vehículos.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encarga de realizar una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta que lleguarán los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermero.

Además, desde el 1-1-2 se ha avisado del incidente a la Guardia Civil y a la Policía Local de Soria.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa simple.

En el lugar, la rescatadora enfermera ha realizado unas primeras curas al herido y, tras estabilizarlo, ha sido izado hasta el helicóptero mediante maniobra de grúa doble con triángulo de evacuación acompañado por la rescatadora enfermera.

A continuación, ha sido evacuado hasta el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, donde le esperaba una ambulancia soporte que se encarga de trasladar a la víctima al hospital Santa Bárbara de Soria.